RMC Sport annonce la prolongation pour plusieurs années de son partenariat exclusif avec l’UFC en France. L’accord comprend également les droits de diffusion de Zuffa Boxing et de l’UFC BJJ.

L’UFC restera sur RMC Sport pour plusieurs années supplémentaires. Le diffuseur français annonce ce vendredi 16 octobre la prolongation de son partenariat exclusif avec la principale organisation mondiale de MMA. Un nouvel accord pluriannuel dont la durée précise et les montants financiers n’ont pas été communiqués.

Déjà partenaire de l’UFC depuis 12 ans, RMC Sport conserve ainsi les droits de diffusion des événements de l’organisation en France. Les téléspectateurs pourront notamment continuer à suivre les combats de Ciryl Gane, Nassourdine Imavov, Benoît Saint Denis ou encore Manon Fiorot.

Un objectif : « développer le MMA en France »

Mais l’accord ne se limite pas au MMA. Il comprend également la diffusion exclusive de Zuffa Boxing, la nouvelle organisation de boxe dirigée par Dana White et Nick Khan, ainsi que l’acquisition des droits de l’UFC BJJ, compétition professionnelle de jiu-jitsu brésilien lancée en 2025.

« Nous poursuivrons ce travail avec une ambition claire : développer le MMA en France », explique Karim Nedjari, directeur général de RMC Sport.

Désormais intégré à CMA Media, RMC Sport consolide ainsi son positionnement sur les sports de combat. La chaîne sera également distribuée via Canal+ à partir du 22 octobre, avant une arrivée annoncée sur DAZN, Orange et Bouygues Telecom.

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