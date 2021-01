Nomination – Bruno Martini Manager Général eSport de Team Vitality

Aujourd’hui, l’équipe eSport Team Vitality a officialisé l’arrivée de Bruno Martini au poste de Manager Général esport.

Après la fin de son aventure au poste de Manager Général du PSG Handball, l’ancien gardien de l’équipe de France rebondit dans l’eSport. Ce dernier aura pour mission de « créer une nouvelle stratégie de performance pour toutes les équipes professionnelles de Team Vitality ».

« Il s’agit de ma première mission dans l’esport et j’ai été impressionné par la puissance de la marque Team Vitality et ses infrastructures déjà en place » précise Martini dans un communiqué. « Je suis extrêmement enthousiaste de me lancer dans ce nouveau challenge qui consiste à transposer mon expérience de construction d’un système de la performance pour des sportifs traditionnels à des athlètes d’esport. »

Pour rappel, c’est un autre ancien gardien en la personne de Thierry Omeyer qui est dorénavant Manager Général du Paris Saint-Germain Handball.