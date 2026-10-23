PSG – OL reporté, en même temps que le Ballon d’Or

Initialement prévu dimanche 25 octobre à 20h45, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais est officiellement reporté au lundi 26 octobre 2026 à 20h30. Une nouvelle programmation qui coïncide avec la cérémonie du Ballon d’Or.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé cette décision à la suite d’un arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre à la date initiale.

En accord avec Ligue 1+, le match comptant pour la 8e journée de Ligue 1 McDonald’s a donc été décalé de 24 heures.

PSG – OL : sur quelle chaîne regarder le match ?

La rencontre sera diffusée en direct le lundi 26 octobre à 20h30, par Ligue 1+, accessible depuis la plateforme DAZN.

Ce changement de programmation placera le choc PSG – OL en concurrence avec la cérémonie du Ballon d’Or, un enjeu d’audience pour le diffuseur du championnat françai.