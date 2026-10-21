Diffuseur exclusif du Ballon d’Or en France, la chaîne L’Équipe déploiera un dispositif spécial le lundi 26 octobre, avec plus de dix heures de direct et plusieurs émissions depuis Londres.

À l’occasion de la 70e édition du Ballon d’Or, organisée le lundi 26 octobre au London Palladium Theatre, la chaîne L’Équipe proposera une programmation exceptionnelle, avec plus de 10 heures de direct, de 15h à 1h du matin.

La journée débutera dès 11h50 avec deux documentaires consacrés à Jean-Pierre Papin et aux 70 ans du trophée. France Pierron prendra ensuite l’antenne à 15h, avant Greg Ascher à 17h pour dévoiler les classements masculin et féminin, de la 30e à la 11e place.

Messaoud Benterki et Djibril Cissé sur le tapis rouge

À partir de 19h30, Messaoud Benterki et Djibril Cissé couvriront le tapis rouge depuis Londres, accompagnés d’Ambre Godillon et Jérémy Jeanningros en coulisses.

La cérémonie, présentée par Thierry Henry et Kate Scott, sera diffusée en direct dès 21 heures.

Après les réactions des lauréats à 23 heures, L’Équipe du soir clôturera cette soirée spéciale à partir de 23 h 35.

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