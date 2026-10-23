La LFP lancera le 3 novembre un appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Canal+, diffuseur historique du championnat, n’exclut pas de revenir dans la course.

La Ligue de football professionnel (LFP) a officialisé le lancement d’un nouvel appel d’offres pour les droits audiovisuels de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. La procédure se déroulera du 3 novembre au 7 décembre 2026, avec la possibilité d’attribuer l’intégralité des rencontres à un seul diffuseur.

Cette décision accélère le calendrier initial, puisque le cycle actuel devait s’achever en 2029. Selon Vincent Labrune, président de la LFP, plusieurs acteurs ont manifesté des marques d’intérêt concrètes ces derniers mois.

Canal+ pourrait notamment revenir dans la course. Après plusieurs années de conflit avec la Ligue, le groupe n’exclut pas de déposer une offre, mais uniquement si l’opération présente un intérêt économique.

« Cela doit être rentable »

« Si nous faisons quelque chose dans ce domaine, cela doit être rentable », a déclaré Maxime Saada, président du directoire de Canal+, lors de la présentation des résultats financiers du groupe.

Cette nouvelle procédure intervient alors que Ligue 1+, la plateforme lancée par la LFP en 2025, ne génère pas suffisamment de revenus pour les clubs.

Avant la rupture avec Canal+ en 2018, les droits TV du championnat rapportaient près de 600 millions d’euros.

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