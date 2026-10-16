À l’occasion du premier match de NFL organisé en France, Trajectoire Studio propose une exposition gratuite à Paris, du 22 au 25 octobre. Cinq artistes revisitent les codes du football américain à travers des créations originales.

Le football américain s’invite aussi dans les galeries parisiennes. À l’occasion du NFL Paris Game, qui opposera les New Orleans Saints aux Pittsburgh Steelers le 25 octobre au Stade de France, Trajectoire Studio organise « Every Yard Matters », une exposition consacrée à la culture du football américain.

Du 22 au 25 octobre, le showroom du studio, situé au 11 rue d’Hauteville dans le 10e arrondissement de Paris, accueillera gratuitement les visiteurs pour découvrir une autre facette de cette discipline.

Cinq artistes ont été invités à réinterpréter les codes du football américain à travers différentes techniques : Giammarco Antoci, Nicolas Bianco, Ruben Gerard, Filipp Jenikae et Stéphane Lopes.

Casque en marbre et or, ballons personnalisés…

Au programme : sculptures en bois, œuvres en marbre et or 24 carats, peintures, créations typographiques ou encore ballons personnalisés. L’exposition entend explorer les liens entre le sport, l’art, la mode et la culture populaire.

Des ateliers créatifs autour des ballons et des tee-shirts, des rencontres avec des acteurs du football américain français et une sélection de livres compléteront l’expérience.

Habitué aux projets mêlant sport et création artistique, notamment autour du basketball, du tennis et du rugby, Trajectoire Studio profite ainsi de l’arrivée de la NFL à Paris pour proposer un événement culturel indépendant, sans affiliation officielle avec la ligue américaine.

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