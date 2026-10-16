L’attaquant du Paris Saint-Germain prête son image à IUMAN Intimissimi. L’Espagnol apparaît dans une nouvelle campagne publicitaire mettant en avant les collections de sous-vêtements masculins de la marque italienne.
Ferran Torres ajoute un nouveau partenariat à son portefeuille commercial. L’international espagnol, numéro 9 du Paris Saint-Germain depuis cet été, devient ambassadeur de IUMAN Intimissimi, la marque de sous-vêtements masculins du groupe italien Oniverse.
Pour officialiser cette collaboration, l’enseigne a dévoilé une campagne publicitaire mettant en scène le footballeur dans un vestiaire, vêtu de boxers et de tee-shirts en coton. Une vidéo accompagne également le dispositif, avec plusieurs séquences inspirées de l’entraînement.
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Aux côtés de Marchisio et Musetti
L’attaquant met notamment en avant deux modèles phares de la marque : les boxers en coton Pima et la gamme Mercerized Premium, conçue en coton mercerisé. « Heureux de faire partie de cette équipe », a réagi Ferran Torres à l’annonce de ce partenariat.
Cette collaboration prolonge une relation déjà existante entre le joueur et Intimissimi. L’Espagnol avait précédemment participé à une campagne consacrée aux maillots de bain. Il rejoint ainsi l’ancien footballeur italien Claudio Marchisio et le tennisman Lorenzo Musetti, déjà ambassadeurs de la marque.
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