adidas et Snickers s’associent pour lancer une paire de crampons de football américain en édition limitée. Inspirée de la célèbre barre chocolatée, cette collaboration accompagne les célébrations d’Halloween.

Quand le football américain rencontre l’univers de la confiserie. adidas et Snickers ont imaginé une paire de crampons en édition limitée, inspirée de la célèbre barre chocolatée, à l’approche d’Halloween.

Cette première collaboration entre les deux marques dans le football américain repose sur le modèle ADIZERO ELECTRIC + II, habituellement destiné aux joueurs recherchant vitesse et agilité.

Côté design, les chaussures reprennent les couleurs emblématiques de Snickers, avec une base marron chocolat, trois bandes adidas beige clair et une inscription « ADIZERO » utilisant une typographie inspirée du logo de la confiserie. La mention « Go Nuts » apparaît également sur le talon, tandis qu’une semelle intérieure vert fluorescent apporte une touche spéciale Halloween.

Combien ça coûte ? 180 dollars la paire

Commercialisée depuis le 10 octobre exclusivement sur le site américain d’adidas, cette paire est proposée en quantité limitée au prix de 180 dollars.

Pour accompagner ce lancement, Snickers a également imaginé des barres chocolatées collector aux couleurs des deux marques, distribuées dans le cadre d’opérations promotionnelles.

Le joueur de football américain Carnell Tate participe lui aussi à cette activation marketing, notamment à travers des jeux-concours organisés sur les réseaux sociaux.

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