Vainqueur de la Diagonale des Fous pour sa première participation, Hugo Deck offre une belle exposition à adidas. L’équipementier a célébré sa performance en mettant en avant le modèle porté par le Français.

Une victoire de prestige pour Hugo Deck et adidas. À 26 ans, le Français a remporté la Diagonale des Fous 2026, à La Réunion, dès sa première participation.

Après 180 kilomètres et 10.200 mètres de dénivelé positif, le traileur a franchi la ligne d’arrivée en 22 h 54 min 19 s, devançant Robin Juillaguet et Jérôme Vanderschaeghe.

Une performance rapidement célébrée par adidas sur Instagram, avec le slogan « C’est ça, aller au bout », accompagné du hashtag #YouGotThis.

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Une récompense de (seulement) 1.500 euros

L’équipementier en a profité pour mettre en avant les adidas Agravic Speed Ultra 2, chaussures portées par Hugo Deck lors de son succès sur les sentiers réunionnais.

Côté récompense financière, cette victoire rapporte 1.500 euros au Français. Une prime en hausse de 50 % par rapport à 2023, mais qui reste très éloignée des 20.000 euros attribués au vainqueur de l’UTMB.

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