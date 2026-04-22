La France a été choisie par la FIBA, ce mercredi 22 avril, pour organiser la Coupe du monde de basket 2031, une première historique pour le pays.

C’est officiel : la France organisera la Coupe du monde de basket 2031. La FIBA a annoncé sa décision ce mercredi, faisant de l’Hexagone le pays hôte de la compétition pour la première fois de son histoire.

Le tournoi se déroulera du 29 août au 17 septembre 2031 dans trois villes : Paris, Lyon et Lille. La capitale accueillera notamment la phase finale. Cette désignation intervient bien avant la date limite initialement fixée à mars 2027.

Bonjour bonjour la France! 👋🇫🇷 FIBA Basketball World Cup 2031 is coming to Paris, Lille and Lyon 🏆#FIBAWC pic.twitter.com/lazc2qc4fX — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) April 22, 2026

Pour la France, il s’agit d’un nouveau rendez-vous majeur après les Jeux olympiques de Paris 2024, où les équipes de France avaient décroché deux médailles d’argent en basket. En revanche, le pays n’avait plus accueilli de grande compétition masculine depuis l’Euro 2015, co-organisé avec plusieurs nations européennes.

Retour du basket mondial en Europe

Cette édition 2031 marque aussi le retour du Mondial en Europe, une première depuis 2014 en Espagne. D’ici là, les prochaines éditions auront lieu au Qatar en 2027, après celles organisées en Asie en 2019 et 2023. La FIBA révèle aussi ce mercredi que la Coupe du monde féminine 2030 se tiendra au Japon.

Avec cet événement, la France confirme sa capacité à attirer les grandes compétitions internationales et à renforcer sa place dans le paysage du sport mondial. Ce Mondial s’affiche aussi comme une nouvelle opportunité pour le public français de voir jouer (en vrai) son crack Victor Wembanyama.

A lire aussi : Stephen Curry chez Decathlon : simple buzz ou coup business du siècle pour la marque française ?