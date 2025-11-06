NOLT, startup niçoise spécialisée dans les équipements sportifs éco-responsables, annonce une levée de fonds seed de 1,7 million d’euros. L’opération est menée par le cabinet Rosenpick & Associés.

Cette opération réunit ses associés historiques et de nouveaux investisseurs engagés dans l’impact environnemental et l’innovation sportive. Parmi eux figurent Impact Seed Ventures, GROUPE RIVE NEUVE via son FCPR Impact Performance, Matthieu Pigasse à travers Combat Holding, Les Gars des Eaux, ve2.ventures et Omar da Fonseca, bien connu des fans français de football.

Ce financement permet d’industrialiser le projet Maillot Infini, premier maillot 100 % circulaire au monde, conçu pour un recyclage infini via un QR code intégré.

Il soutient le développement d’une version 2 du configurateur 3D dopée à l’intelligence artificielle, pour un essayage virtuel réduisant le gaspillage.

NOLT structure également son activité BtoB avec une équipe basée à Paris et sécurise un partenariat stratégique avec ReGNR, premier entrepôt logistique circulaire d’Europe.

Bon à savoir

Fondée en 2020 par Paul Guinard et Olivier Guigonis, NOLT – acronyme de « Nothing is Lost » – conçoit des maillots, shorts et chaussettes 100 % circulaires, fabriqués à partir de polyester recyclé issu de déchets plastiques méditerranéens.

L’entreprise équipe déjà plus de 500 équipes en France et en Belgique, dont le Racing Club de Cannes et la Ligue Nationale de Volley.

