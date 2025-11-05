L’ATP dévoile un nouveau logo et une identité visuelle modernisée, conçus pour le numérique et destinés à renforcer l’engagement des fans à l’aube de la saison 2026.

L’ATP fait évoluer son logo iconique pour la première fois depuis plusieurs années, marquant la sixième transformation de son identité en 54 ans. Simplifié et repensé pour l’ère digitale, le nouveau design conserve l’esprit historique du tennis masculin tout en offrant une plus grande versatilité sur les plateformes numériques, les diffusions, les réseaux sociaux et le merchandising.

New era. New logo pic.twitter.com/YL7b3c1Ckr — ATP Tour (@atptour) November 5, 2025

Au cœur de ce relooking, une trajectoire courbée symbolise le mouvement de la balle en jeu, reflétant l’énergie et le dynamisme du sport. « Le tennis évolue constamment », souligne Eno Polo, CEO de l’ATP. « Notre nouvelle identité capture le drame, la précision et le rythme du Tour, tout en connectant avec les fans actuels et en inspirant la prochaine génération. »

Rendre le tennis plus digital

Développée par l’agence Chermayeff & Geismar & Haviv, cette refonte s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider le langage visuel de l’ATP et à proposer une expérience plus cohérente et contemporaine du tennis. Elle accompagne également les initiatives numériques du circuit, comme les partenariats avec TikTok et Overtime, ainsi que la campagne globale It All Adds Up de Wieden+Kennedy.

Ce changement de logo illustre la volonté de l’ATP de rendre le tennis plus rapide, plus digital et plus expressif que jamais, tout en renforçant l’interaction avec un public jeune et international. La nouvelle identité sera déployée sur l’ensemble des points de contact de la marque dès la saison 2026.

À lire aussi : Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios vont s’affronter dans une « Bataille des sexes 2.0 » à Dubaï