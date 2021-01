NoRacism – Le Limoges CSP signe un partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme

Hier, le Limoges CSP a annoncé la signature d’un partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme. Un engagement sociétal fort pour l’un des clubs phares du basketball français.

Engagé depuis de nombreuses années sur les questions liées à la lutte contre le racisme, le Limoges CSP et ses joueurs ont souhaité amplifier leur engagement en 2021.

Un partenariat dévoilé mercredi en fin de journée à Paris au siège de la Ligue des droits de l’Homme (LDH).

🎙️Jerry Boutsiele, joueur du Limoges CSP, est l'un des ambassadeurs du projet #NoRacism présenté hier soir. Partenariat historique entre le Limoges CSP et la Ligue des Droits de l'Homme#LimogesCSP @limogescsp @LDH_Fr pic.twitter.com/LLZry1XfH4 — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) January 14, 2021

#NORACISM

Dans le cadre de cet accord, de nombreuses activations seront mises en place lors du mois de mars autour du hashtag #NoRacism.

Le club de Jeep Elite modifiera notamment son logo et ses maillots de matchs en collaboration avec son équipementier Craft. Une branche artistique du projet va également voir le jour par une collaboration avec la marque lifestyle Viven Die.

Sur les réseaux sociaux et en local, le club organisera des actions de sensibilisation avec ses joueurs et les ambassadeurs du programme. Un engagement qui sera soutenu médiatiquement par la FFBB et la LNB. Enfin, le 17 mars, un grand événement de sensibilisation sera co-organisé avec le Centre de Droit et d’Economie du Sport.

Les ambassadeurs du projet Limoges CSP x Ligue des droits de l’Homme :

• Malik SALEMKOUR, Président de la Ligue des droits de l’Homme.

• Richard DACOURY, Vice-Président du Limoges CSP, ancien joueur professionnel.

• Jerry BOUTSIELE, joueur professionnel du Limoges CSP

• Diandra TCHATCHOUANG, joueuse professionnelle de basket

• Thierry DUSAUTOIR, ancien capitaine de l’équipe de France de rugby

• Olivier DACOURT, ancien footballeur international français, aujourd’hui consultant Canal+