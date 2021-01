Evènement – Participez au « Digital Sportem » (14 & 15 janvier 2021), le salon du marketing sportif

Cette semaine, le salon du Marketing Sportif SPORTEM est de retour dans un format 100% digital. Pendant deux jours, l’écosystème du sport business va pouvoir accéder à une plateforme fortement orientée networking.

Dans le détail, le « Digital Sportem » sera intégralement gratuit pour les participants, professionnels ou étudiants.

L’évènement, organisé par l’agence 3L, se déroule le jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021 et proposera des conférences vidéos en direct (tables rondes), un salon exposants interactif et la possibilité de se connecter à l’ensemble des participants et d’organiser des échanges one-one en vidéo.

Pour vous inscrire à la plateforme et participer au « Digital Sportem », rendez-vous ici (N’hésitez pas à venir nous faire un petit coucou).

Les tables rondes porteront notamment sur certaines thématiques fortes du secteur comme le Fan Engagement, le Digital, la formation, la Fan Experience, CRM…