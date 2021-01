Sponsoring – Athlétisme : Exit Nike, Renaud Lavillenie et Pascal Martinot-Lagarde passent chez Puma

« Nike, qui avait une grosse partie des athlètes en contrat, va en lâcher un certain nombre et se reconcentrer sur certaines épreuves » précisait il y a quelques jours un habitué du milieu au journal L’Equipe. « On verra toujours des pelotons de coureurs en Nike mais il y a certaines épreuves où on en verra beaucoup moins ».

Entre crise de la Covid 19 et évolution des stratégies sponsoring, les équipementiers sportifs sont nombreux à se « séparer » d’athlètes en fin de contrat. Traditionnellement, le mois de janvier est marqué par le jeu des chaises musicales et de nombreuses annonces, notamment dans les sports individuels comme l’athlétisme ou encore le tennis.

Chez Puma, « Air Lavillenie » retrouvera un autre athlète français en fin de contrat avec Nike, Pascal Martinot-Lagarde.

La marque allemande équipe également le frère de Renaud, Valentin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valentin Lavillenie (@valentinlavillenie)

En athlétisme, Puma soutient notamment une autre star du saut à la perche, un certain Mondo Duplantis, actuel recordman du monde de la discipline.

(2017) Le dressing de Renaud Lavillenie