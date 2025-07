Le Qatar a officialisé, ce mardi 22 juillet 2025, sa candidature pour les JO 2036 à Doha, misant sur ses infrastructures existantes et son ambition de devenir le premier pays du Moyen-Orient à accueillir les Jeux.

C’est désormais officiel : le Qatar ambitionne d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’été 2036. Une annonce confirmée ce mardi 22 juillet via un communiqué du Comité olympique du Qatar. Doha entend ainsi s’imposer comme une place forte du sport mondial en soumettant sa candidature à l’accueil du plus grand événement planétaire.

Cheikh Joaan bin Hamad Al Thani, président du Comité olympique du Qatar et de la commission de candidature, insiste sur la solidité du projet qatari : « Nous disposons actuellement de 95 % des infrastructures sportives nécessaires pour accueillir les Jeux, et nous disposons d’un plan national complet pour garantir la disponibilité opérationnelle de toutes les installations. »

Une stratégie d’héritage et d’ouverture régionale

Le Qatar met en avant son expérience en matière d’événements d’envergure, en particulier la Coupe du monde de football 2022, que le comité considère comme « largement considérée comme la meilleure édition de l’histoire du tournoi. »

Au-delà de la performance logistique, la candidature s’inscrit dans une volonté plus large de marquer l’histoire olympique. Si elle venait à être retenue, Doha deviendrait la première ville à organiser les Jeux dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

« Si le Qatar se voyait attribuer l’honneur d’accueillir les Jeux, il s’agirait des premiers Jeux olympiques et paralympiques jamais organisés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », précise le comité. « Cette étape importante permettrait au Qatar de présenter un modèle arabe distinctif pour les Jeux, ancré dans la diversité et l’ouverture, fondé sur un héritage durable et sur le pouvoir du sport d’inspirer l’espoir et la paix. »

Une course internationale déjà très disputée

Le Qatar devra toutefois composer avec une concurrence particulièrement dense. Plusieurs nations ont déjà officialisé leur candidature ou exprimé un intérêt clair pour l’édition 2036 : l’Inde, l’Indonésie, l’Allemagne, la Corée du Sud, la Turquie, la Pologne, l’Afrique du Sud ou encore le Chili. Ce positionnement s’inscrit dans une logique de diplomatie sportive active et assumée. Depuis plus d’une décennie, Doha investit massivement dans les infrastructures, les droits sportifs et l’organisation d’événements mondiaux pour renforcer son soft power à l’échelle internationale.

Pour rappel, les prochains Jeux olympiques d’été auront lieu à Los Angeles (États-Unis) en 2028, puis à Brisbane (Australie) en 2032. Côté hiver, les JO 2026 se tiendront à Milan-Cortina (Italie), avant de revenir en France dans les Alpes en 2030.

