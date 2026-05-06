Oakley poursuit le développement de sa stratégie lifestyle et performance avec une nouvelle Players Collection pensée avec Kylian Mbappé et la star NBA Jaylen Brown.

Oakley continue de brouiller les frontières entre sport, mode et culture. La marque américaine a dévoilé un nouveau chapitre de sa « Players Collection », une ligne co-créée avec plusieurs athlètes ambassadeurs, dont Kylian Mbappé et le basketteur NBA Jaylen Brown.

La collection met en avant deux univers distincts mais construits autour de la même idée : faire des sportifs de véritables références culturelles, bien au-delà du terrain.

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Côté football, Oakley dévoile une paire signature imaginée avec Kylian Mbappé. Inspirée du modèle De Soto, cette édition spéciale associe une monture “Permian” à des verres Prizm™ Road. Plusieurs détails personnels ont été intégrés, comme le logo du joueur directement sur le verre ou encore les coordonnées de Bondy gravées sur la branche, en référence à ses origines.

« Le style est une signature »

Commercialisée au prix de 191 euros, la Kylian Mbappé Signature Series Permian s’inscrit dans une logique premium et lifestyle assumée. « Le style est une signature », explique Mbappé dans le communiqué, qui insiste sur l’importance de l’image et de l’attitude avant même le début d’un match.

En parallèle, Jaylen Brown signe une collection plus large mêlant lunettes, textile et accessoires. Oakley mise ici sur une approche lifestyle complète avec parkas, pantalons cargo, sacs ou casquettes, dans une palette brun cacao pensée pour renforcer l’identité visuelle du joueur des Boston Celtics.

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À travers cette nouvelle collection, Oakley confirme sa volonté de s’appuyer sur des figures sportives capables d’influencer autant la performance que les tendances culturelles.

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