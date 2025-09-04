Offre Emploi – Manager analyses commerciales & insights (H/F/D) – Adidas

Chez adidas, nos valeurs – responsabilité, courage, innovation, intégrité, esprit d’équipe et respect – ne sont pas de simples mots : elles guident chacune de nos actions.

Si elles résonnent en vous, devenez notre futur :

Manager analyses commerciales & insights (H/F/D), un poste stratégique au carrefour de la data, des insights et du business au sein du département Sales France en CDI à Paris.

Vous serez l’expert de l’analyse des performances commerciales pour piloter les ventes, soutenir les équipes internes et orienter les décisions clés grâce à une approche 100 % orientée données et insights.

Vos Missions sont les suivantes :

• Analyser les KPI Sales sur tous les canaux (Wholesale & Direct-to-Consumer) de manière très régulière et proactive

• Être le garant de la connaissance de la performance commerciale de la marque en France, en support de l’Analyste commercial senior, et partager des insights clairs et actionnables aux équipes commerciales via des présentations impactantes (audience Managers, Senior Managers et Top Management)

• Anticiper les besoins d’analyses permettant de résoudre des situations business critiques et mettre en place les reportings nécessaires, tout en suivant la roadmap d’analyses saisonnières préétablie

• Accompagner les équipes commerciales avec des outils automatisés et des analyses sur mesure quand nécessaire (assortiments, réassorts, geomapping)

• Créer des rapports synthétiques et percutants pour les équipes opérationnelles et les dirigeants

• Contribuer aux plans stratégiques en fournissant des analyses de données de la performance commerciale (tous canaux de distribution confondus)

• Exécuter l’analyse des performances lors des lancements produits majeurs

• Extraire, consolider, traiter des données et créer des visualisations, dans le but d’automatiser des dashboards permettant de répondre aux divers besoins d’analyses

• Former et accompagner les équipes dans l’utilisation des données commerciales et des dashboards disponibles

• Collaborer avec les équipes Ventes, Marketing, Omnicanal, IT & Data pour promouvoir une culture data-driven

• Collaborer avec les homologues européens pour assurer un reporting homogène, en utilisant les dernières technologies disponibles

• Explorer l’utilisation de l’IA dans le domaine de l’analyse commerciale

Votre Profil :

Titulaire d’un Bac+5 en commerce, statistiques, finance, ingénierie ou discipline similaire, vous justifiez d’au moins 4 ans d’expérience en data analytics / business intelligence, idéalement dans un environnement commercial dynamique (mode, sport, FMCG…).

Vous avez idéalement une expérience commerciale préalable.

Vous maîtrisez idéalement les outils essentiels tels que Excel, Power BI, SQL et Python.

La connaissance d’Alteryx serait un réel atout. Vos compétences en communication et gestion de projet vous permettent de collaborer efficacement au sein d’équipes transverses.

Votre capacité à extraire, interpréter et transformer des données complexes en recommandations stratégiques vous distingue.

Vous êtes à l’aise dans les environnements multiculturels et possédez un excellent niveau d’anglais (C1 minimum à l’écrit comme à l’oral).

Intégrer la team adidas, c’est :

• Être ambassadeur d’une marque iconique !

• Rejoindre un groupe international et un environnement de travail performant et stimulant

• Bénéficier de réelles opportunités de développement personnel et professionnel

• Vivre sa passion du sport au quotidien, grâce à une large offre de cours collectifs/d’équipements et l’accès à des événements sportifs

• La possibilité d’incarner nos valeurs par un engagement social fort auprès de nos partenaires associatifs

• Intégrer une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs à travers notamment de programmes de développement, d’initiatives bien-être (massages et conciergerie sur site), et d’événements conviviaux

• Avoir de réelles perspectives d’évolution de carrière grâce à une forte politique de mobilité interne pour évoluer en France ou à l’étranger

• Bénéficier d’un package de rémunération attractif assorti d’un bonus individuel, de l’intéressement et de la participation, carte « tickets resto », participation abonnement transport, mutuelle/prévoyance et remise sur les produits adidas, en magasin et sur le site e-com.

• Evoluer dans un cadre de travail fabuleux au sein de notre siège en plein cœur de Paris (la terrasse avec vue panoramique est à couper le souffle !)

• Profiter d’une réelle flexibilité de travail : pas d’horaires imposés et possibilité d’effectuer 2 jours de télétravail par semaine + 10 jours par an depuis l’étranger

• Sans oublier les prestations de notre CSE (chèque vacances, bons cadeaux de Noël, évènements culturels & sportifs…)

Pour postuler, c’est ici.