Offre Emploi CDI – Responsable Produit – Médias & Efficacité Marketing (H/F) – Betclic

ENTREZ DANS LE JEU

En tant que Head of Product – Media & Marketing Effectiveness, vous intégrerez l’équipe Produit, composée de professionnels expérimentés et orientés data, dont le rôle est de concevoir et développer les plateformes internes permettant à Betclic d’optimiser ses investissements marketing sur l’ensemble des marchés.

VOTRE RÔLE CHEZ BETCLIC

Vos principales missions seront :

Définir et porter la vision produit ainsi que la roadmap des plateformes de performance marketing, en collaboration avec les équipes Marketing, Data, Finance et Produit.

Manager une équipe pluridisciplinaire dédiée à la création d’outils, de modèles et d’interfaces pour mesurer et améliorer l’efficacité marketing.

Déployer des méthodologies d’évaluation marketing évolutives telles que le Marketing Mix Modeling (MMM), les systèmes d’attribution et les frameworks d’expérimentation.

Traduire des besoins analytiques complexes en fonctionnalités produit intuitives, permettant aux équipes marketing et aux dirigeants de prendre des décisions éclairées.

Collaborer étroitement avec les équipes data et ingénierie pour assurer la scalabilité des infrastructures et la qualité du déploiement des modèles.

Favoriser l’adoption des outils et insights par l’ensemble des marchés, en aidant les équipes locales à planifier et agir selon des méthodologies cohérentes.

Être un partenaire stratégique des équipes dirigeantes pour définir la stratégie de croissance et d’investissement média.

PROFIL RECHERCHÉ

Nous recherchons des professionnels passionnés et curieux, alliant rigueur, bienveillance et enthousiasme.

Ce poste est fait pour vous si :

Vous avez 8 ans d’expérience minimum , idéalement en marketing analytics, produits data internes ou dans des environnements tech orientés croissance.

Vous avez une expérience avérée du management d’équipes pluridisciplinaires .

Vous maîtrisez les méthodes de mesure marketing (MMM, attribution, data modeling…).

Vous êtes à l’aise pour communiquer et influencer des interlocuteurs techniques comme non techniques.

Vous possédez une bonne compréhension technique et êtes capable de collaborer étroitement avec des équipes data.

Vous avez déjà construit des produits internes permettant de démocratiser l’accès aux données et de faciliter la prise de décision.

Vous connaissez les environnements réglementés et multi-marchés , avec des stratégies marketing variées.

Vous avez évolué dans une scale-up tech avec une culture agile.

Vous parlez anglais couramment (le français est un plus).

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Si votre candidature est retenue, Pierre vous contactera sous une semaine pour un entretien RH initial de 30 minutes. Vous passerez ensuite le test AssessFirst (personnalité, motivation, raisonnement cognitif). Vous rencontrerez Paul (Growth Director et futur manager), puis Thomas (Chief Experience Officer), et enfin Julien (Chief Operation Officer et membre de l’Excom). Audrey conduira l’entretien RH final pour débriefer les résultats AssessFirst.

⏳ Durée moyenne du processus : 4 à 6 semaines.

CDI à pourvoir immédiatement – Poste basé à Bordeaux

Betclic Group – 117 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

