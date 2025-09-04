Offre Emploi CDI – Chargé(e) des Ressources Humaines (H/F) – Alpes 2030

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes françaises 2030 a pour objet l’organisation des Jeux Olympiques (du 1 au 17 février 2030) et des Jeux Paralympiques (du 1er au 10 mars 2030).

Le projet prévoit une organisation des compétitions répartie sur 4 pôles situés respectivement :

·À Nice dans les Alpes Maritimes (sports de glace) ;

·Dans le pays briançonnais dans les Hautes Alpes (ski acrobatique et snowboard) ;

·Dans la vallée de la Tarentaise en Savoie (ski alpin, bobsleigh/luge/skeleton, combiné nordique) ;

·Et dans le massif des Aravis en Haute Savoie (biathlon et ski de fond).

Le Comité d’Organisation Alpes Françaises 2030 sera notamment chargé de planifier, financer et livrer les Jeux ainsi que les événements associés, les promouvoir en France et à l’International, et mener des actions de promotion et de développement du sport et du mouvement Olympique et Paralympique en France et à l’international, en lien avec le mouvement sportif national.

Dans l’objectif de constituer des équipes soudées, performantes et engagées, le Comité est à la recherche de talents, et notamment de son/sa Chargé(e) des Ressources Humaines (H/F).

Dans un contexte de mise en place de la fonction RH, et directement rattaché(e) à la DRH, le/la Chargé.e des Ressources Humaines intervient comme élément pivot dès finalisation des recrutements, afin d’assurer la bonne intégration des collaborateurs.