Offre Emploi CDI – Chargé(e) des Ressources Humaines (H/F) – Alpes 2030

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes françaises 2030 a pour objet l’organisation des Jeux Olympiques (du 1 au 17 février 2030) et des Jeux Paralympiques (du 1er au 10 mars 2030).
Le projet prévoit une organisation des compétitions répartie sur 4 pôles situés respectivement :
·À Nice dans les Alpes Maritimes (sports de glace) ;
·Dans le pays briançonnais dans les Hautes Alpes (ski acrobatique et snowboard) ;
·Dans la vallée de la Tarentaise en Savoie (ski alpin, bobsleigh/luge/skeleton, combiné nordique) ;
·Et dans le massif des Aravis en Haute Savoie (biathlon et ski de fond).
Le Comité d’Organisation Alpes Françaises 2030 sera notamment chargé de planifier, financer et livrer les Jeux ainsi que les événements associés, les promouvoir en France et à l’International, et mener des actions de promotion et de développement du sport et du mouvement Olympique et Paralympique en France et à l’international, en lien avec le mouvement sportif national.
Dans l’objectif de constituer des équipes soudées, performantes et engagées, le Comité est à la recherche de talents, et notamment de son/sa Chargé(e) des Ressources Humaines (H/F).
Dans un contexte de mise en place de la fonction RH, et directement rattaché(e) à la DRH, le/la Chargé.e des Ressources Humaines intervient comme élément pivot dès finalisation des recrutements, afin d’assurer la bonne intégration des collaborateurs.
Poste
A ce titre, elle/elle sera en charge à la fois des missions administratives, généralistes et projets.
Administration du personnel :
– Assurer la Gestion Administrative du Personnel (dossiers des salariés, DPAE, contrats de travail, mutuelle, visite médicale…) ;
– Collecter et traiter mensuellement les éléments variables de paie ;
– Suivre et mettre à jour de l’organigramme ;
– Participer à la mise en place de procédures relatives à la gestion des RH et s’assurer de leur bonne application ;
Onboarding collaborateurs :
-Mettre en place et assurer le processus d’onboarding des collaborateurs en lien avec les services généraux ;
Missions généralistes :
– Réponse aux questions RH courantes des collaborateurs ;
– Suivre et accompagner les processus RH annuels ;
Projets
-Organiser les élections professionnelles ;
-Autres projets selon velléités et besoins de l’organisation.
Profil
Il/elle est titulaire d’un master 2 en Ressources Humaines.
ll/Elle a une expérience de plus de 2 ans minimum en administration du personnel et coordination paie, idéalement dans un environnement évènementiel et/ou sportif.
Il/elle possède une capacité à gérer la polyvalence ainsi que les imprévus du quotidien.
Il/elle a des connaissances avérées en droit social.
Autres informations
Le Comité s’engage en faveur de l’égalité des chances et accueille toutes les candidatures, sans distinction d’origine, de genre, d’âge, de handicap, d’orientation sexuelle, ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.
Date limite des candidatures : 16 septembre 2025 à 18 heures.