Offre Emploi : Chargé de mission Intégrité sportive H/F – Fédération Française de Tennis

Au sein de la Cellule Intégrité Sportive de la Fédération Française de Tennis (rattachée à la Direction Juridique et Intégrité), le/la Chargé(e) de mission Intégrité Sportive de la FFT intervient sur la lutte contre les violences en milieu sportif (notamment les Violences Sexistes et Sexuelles) et sur tous les sujets relatifs à l’intégrité des compétitions sportives (corruption sportive et dopage).

A ce titre, les missions principales seront :

1. En matière de lutte contre les violences, notamment sexuelles :

– Assurer le suivi des dossiers de violences, (disciplinaire, administratif et judiciaire),

– Assurer l’accompagnement des victimes et des témoins dans les démarches de signalement et de reconstruction,

– Assurer le déploiement des actions en matière de prévention (organisation de sensibilisations/formations sur l’ensemble du territoire),

– Assurer la réalisation des sensibilisations au sein de l’écosystème fédéral,

– Participer à la rédaction de notes d’information, mises à jour du site FFT, des formations en ligne, etc.,

– Intervenir lors des actions de formation et de sensibilisation de la Cellule intégrité auprès de l’écosystème de la Fédération Française de Tennis,

– Contribuer aux travaux visant à améliorer le contrôle d’honorabilité (carte professionnelle et contrôle d’honorabilité des bénévoles).

2. En matière de paris sportifs :

– Participer à la mise en place des dispositifs anticorruption des tournois de Roland Garros et du Rolex Paris Masters et contribuer à la mise en œuvre des dispositifs pendant les tournois en lien avec les interlocuteurs externes (service central des courses et jeux, Autorité Nationale des Jeux (ANJ))

– Contribuer au suivi des signalements et de leur traitement disciplinaire en lien avec les interlocuteurs en interne (FFT) et en externe (l’International Tennis Integrity Agency (ITIA))