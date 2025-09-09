Offre Emploi : Chargé de mission Intégrité sportive H/F – Fédération Française de Tennis

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.
À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.
La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. En tant qu’employeur et Fédération sportive, la FFT est soumise au principe de neutralité du service public.
Descriptif du poste
Au sein de la Cellule Intégrité Sportive de la Fédération Française de Tennis (rattachée à la Direction Juridique et Intégrité), le/la Chargé(e) de mission Intégrité Sportive de la FFT intervient sur la lutte contre les violences en milieu sportif (notamment les Violences Sexistes et Sexuelles) et sur tous les sujets relatifs à l’intégrité des compétitions sportives (corruption sportive et dopage).
A ce titre, les missions principales seront :
1. En matière de lutte contre les violences, notamment sexuelles :
– Assurer le suivi des dossiers de violences, (disciplinaire, administratif et judiciaire),
– Assurer l’accompagnement des victimes et des témoins dans les démarches de signalement et de reconstruction,
– Assurer le déploiement des actions en matière de prévention (organisation de sensibilisations/formations sur l’ensemble du territoire),
– Assurer la réalisation des sensibilisations au sein de l’écosystème fédéral,
– Participer à la rédaction de notes d’information, mises à jour du site FFT, des formations en ligne, etc.,
– Intervenir lors des actions de formation et de sensibilisation de la Cellule intégrité auprès de l’écosystème de la Fédération Française de Tennis,
– Contribuer aux travaux visant à améliorer le contrôle d’honorabilité (carte professionnelle et contrôle d’honorabilité des bénévoles).
2. En matière de paris sportifs :
– Participer à la mise en place des dispositifs anticorruption des tournois de Roland Garros et du Rolex Paris Masters et contribuer à la mise en œuvre des dispositifs pendant les tournois en lien avec les interlocuteurs externes (service central des courses et jeux, Autorité Nationale des Jeux (ANJ))
– Contribuer au suivi des signalements et de leur traitement disciplinaire en lien avec les interlocuteurs en interne (FFT) et en externe (l’International Tennis Integrity Agency (ITIA))
3. En matière d’intégrité :
– Participer au déploiement des actions en matière de prévention sur les sujets d’intégrité sportive,
– Assurer la mise à jour des pages internet dédié aux sujets d’intégrité sportive en relation avec la direction de la communication de la FFT,
– Contribuer à la rédaction de toute communication via les différents canaux de communication déployés par la FFT (notamment réseaux sociaux, site internet, Tennis Info, newsletter, Emag) ou à toute action de valorisation des missions de la Cellule intégrité.
Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit (droit pénal et/ou droit du sport) ou en sciences politiques/sociales, et vous justifiez de 1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires ou dans la lutte contre les violences. Une expérience en association, fédération sportive ou institution publique sur des thématiques d’intégrité (dopage, corruption, violences, harcèlement) ainsi que dans la gestion d’actions de sensibilisation serait un atout. Vous maîtrisez l’anglais professionnel ainsi que les outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint). Vous disposez d’une solide connaissance du cadre légal et administratif relatif aux questions d’intégrité, et idéalement de l’environnement fédéral et sportif, notamment du tennis. Rigoureux(se), discret(ète) et organisé(e), vous savez travailler en équipe, vous adapter, gérer les situations d’urgence, prendre la parole en public et faire preuve d’écoute, d’exemplarité et de respect.
