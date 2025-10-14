Offre Emploi : Chef de Projet Merchandising et Licensing (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un chef de projet merchandising et licensing (H/F) au sein de sa direction des actifs marketing et commerciaux, en CDI.
Le poste, basé au siège de la Fédération à Marcoussis (91), est à pourvoir dès que possible.
Avantages
– Tickets restaurants
– 50% Transports
– Mutuelle
Missions
Sous la responsabilité du directeur des actifs marketing et commerciaux, vous aurez pour mission principale de déployer la stratégie merchandising et licensing de la FFR.
À ce titre, vous serez en charge de :
Piloter la relation avec le licencié et prestataire en charge de la boutique.ffr.fr :
- Participer aux réunions hebdomadaires et coordonner l’animation commerciale ;
- Orienter et valider les plans de collections et le plan d’action commercial ;
- Veiller à la bonne exécution du plan d’action commercial en orchestrant les communications commerciales, en collaboration avec la direction de la communication ainsi que la direction SI, DATA et digitale de la FFR ;
- Organiser les shootings des collections développées avec les joueurs durant les rassemblements ;
- Valoriser les offres ;
- Valider des visuels, offres et communications ;
- Réaliser le bilan et la synthèse des performances à travers un reporting mensuel.
Superviser la stratégie Licensing en lien avec les partenaires clés :
- Soutenir la mise en œuvre de la stratégie Licensing avec l’Agence Conseil ;
- Assurer le lien avec la direction juridique de la FFR pour la rédaction des nouveaux contrats de licence, les dépôts de marques et les litiges de contrefaçons et parasitisme ;
- Participer, avec l’équipe des partenariats, au process de création et de validation des collections de l’équipementier (Adidas) ;
- Assurer le suivi des contrats de licence en cours (+ de 25) ;
- Assurer le lien entre ces différents acteurs pour imaginer, concevoir des collaborations communes ;
- Valider les projets de produits en respectant les contraintes contractuelles et les contraintes d’utilisation des marques France Rugby ;
- Valoriser et promouvoir les produits sous licence en collaboration avec la direction de la communication ;
- Assurer le suivi de la facturation en coordination avec l’agence conseil et l’administratrice des ventes de la FFR ;
- Établir les reporting mensuel et annuel.
Développer et valoriser l’activité :
- Coordonner la mise en place de boutiques éphémères sur les matchs du XV de France Masculin (hors Stade de France) ; du XV de France Féminin et des U20 et des autres évènements organisés par la FFR (logistique, gestion des stocks, négociation) et assurer le reporting des ventes réalisées ;
- Être le/la référent(e) FFR pour le contrat MatchwornShirt (lien avec les staffs des Equipes de France, les prestataires, validation des jours de signatures…) ;
- Assurer le lien avec le concessionnaire du Stade de France pour la gestion des boutiques du stade (collections, approvisionnement, reporting…) ;
- Répondre aux besoins de développement produits pour les autres départements de la FFR (ex : cadeau RP, produits séminaires…) ;
- Être force de proposition pour innover en continu (nouvelles idées de créations…) ;
- Produire une veille sur le secteur pour l’ensemble de la direction ;
- Valoriser, auprès de l’externe, l’activité (participation à des salons, à des évènements, à des prix marketing…).
Participer aux activités de la direction :
- Élaborer le budget prévisionnel de son activité et assurer le suivi du budget réalisé ;
- Créer ou mettre à jour les fiches process liées aux missions de ce poste ;
- Apporter un support, au besoin, pour l’ensemble des activités de la direction (lien avec les autres services de la Fédération).
Profil
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur et spécialisé(e) en marketing, avec un intérêt marqué pour les droits sportifs, l’évènementiel, la vente ou le licensing, vous justifiez d’une première expérience réussie (entre 3 et 5 ans avec au moins 2 ans en Licensing) dans l’univers de la vente et/ou du e-commerce, et vous possédez une bonne compréhension des enjeux économiques propres au secteur Sport & Entertainment.
Une bonne connaissance de l’univers du sport est également indispensable.
Créatif(ve) et force de proposition, vous êtes également sensible aux enjeux de la marque et maîtrisez l’anglais ; des compétences clés qui vous permettront de réussir pleinement à ce poste.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du résultat et votre goût du business.
Votre autonomie, votre organisation et votre rigueur vous aident à vous adapter facilement à différents environnements et à entretenir des relations professionnelles bienveillantes et efficaces.
La maîtrise des outils Photoshop, InDesign et Illustrator constitue un véritable atout.
- Pour postuler, c’est ici.