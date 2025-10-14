Offre Emploi : Chef de Projet Merchandising et Licensing (H/F) – Fédération Française de Rugby

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur et spécialisé(e) en marketing, avec un intérêt marqué pour les droits sportifs, l’évènementiel, la vente ou le licensing, vous justifiez d’une première expérience réussie (entre 3 et 5 ans avec au moins 2 ans en Licensing) dans l’univers de la vente et/ou du e-commerce, et vous possédez une bonne compréhension des enjeux économiques propres au secteur Sport & Entertainment.

Une bonne connaissance de l’univers du sport est également indispensable.

Créatif(ve) et force de proposition, vous êtes également sensible aux enjeux de la marque et maîtrisez l’anglais ; des compétences clés qui vous permettront de réussir pleinement à ce poste.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du résultat et votre goût du business.

Votre autonomie, votre organisation et votre rigueur vous aident à vous adapter facilement à différents environnements et à entretenir des relations professionnelles bienveillantes et efficaces.

La maîtrise des outils Photoshop, InDesign et Illustrator constitue un véritable atout.