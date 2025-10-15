Offre Stage : Assistant(e) Marketing (H/F) – WIN Sport School Montpellier

WIN Sport School Montpellier, école de Management du Sport du groupe EDUSERVICES, acteur majeur de l’enseignement privé, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) assistant(e) en marketing. Nos étudiants se préparent à des carrières passionnantes dans l’univers du sport, notamment en Événementiel, Marketing et Management sportif.

Détail du poste

Vous êtes passionné(e) par la communication et le développement de partenariats ? Vous souhaitez intégrer une entreprise accueillante pour mettre en pratique vos compétences tout en enrichissant votre parcours académique ? Rejoignez WIN Sport School Montpellier avec un stage en tant qu’assistant(e) marketing

Vos missions

Rechercher et recruter de nouveaux partenaires.

Fidéliser les partenaires existants par un suivi actif et des actions dédiées.

Contribuer au développement de la Business League en proposant des stratégies innovantes.

Profil recherché

Notions solides en communication et marketing.

Force de proposition et créativité dans les solutions apportées.

Proactif(ve) avec un bon sens de l’initiative.

Ce que l’entreprise propose

Un environnement stimulant avec une équipe dynamique et bienveillante.

Une autonomie dans la gestion de vos missions.

Mise à disposition du matériel informatique nécessaire.

Durée du stage : À définir (1er semestre 2025)

Lieu : Maurin