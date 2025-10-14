Offre Emploi : Responsable juridique et Administratif OL Lyonnes (H/F) – Eagles Football Group

Afin d’assurer la structuration administrative et sportive d’OL Lyonnes, nous recherchons un(e) Responsable Juridique et Administratif (H-F) en CDD (8 mois à partir de janvier 2026).

Au sein du club, vous jouerez un rôle clé dans la gestion juridique et RH de l’activité sportive, en lien avec les instances nationales et internationales, les joueuses, le staff, les agents, les partenaires et les différents pôles internes.

Missions

Pôle Sportif professionnel et de l’Academy



• Rédaction et gestion des contrats de travail des joueuses et du staff sportif.

• Homologation, qualification et enregistrement des joueuses et entraineurs via les outils FIFA TMS, Footclubs, Isphère.

• Gestion des conventions de mutation (temporaire et définitive) et des contrats d’agents.

• Suivi des dossiers sportifs tout au long de la saison (licences club Arkema, UEFA, labels LFFP…).

• Participation aux commissions sportives (licence club, révision des règlements…).

• Veille juridique sur les évolutions réglementaires impactant l’activité.

• Coordination entre le secteur sportif, le médecin, l’ADP sportif et le HRBP.

• Suivi contractuel des matchs de pré-saison, intersaison et stages.

• Transmission des informations paie.

• Supervision du dossier d’agrément du centre de formation.

• Gestion des conventions de formation et des dossiers de double surclassement.

• Suivi budgétaire et accompagnement juridique de la directrice du centre de formation.

Pôle Assurance

• Mise en place et suivi des polices d’assurance nécessaires à l’activité.

• Gestion des contrats santé et des sinistres.

• Suivi des dossiers assurantiels auprès des instances sportives.

• Relations avec les courtiers.

Pôle Droit des Affaires & Partenariats

• Rédaction et négociation des contrats de partenariat (équipementiers, partenaires stratégiques).

• Suivi contractuel des prestations de service et échanges marchandise.

• Support juridique aux équipes marketing et commerciales.

Corporate et RGPD

• Secrétariat juridique en lien avec un cabinet d’avocats.

• Suivi des obligations légales et réglementaires de la structure.

• Mise à jour de la cartographie RGPD.

• Sensibilisation interne et conformité des contrats.

Juridique Social

• Gestion des précontentieux.

• Mise en place des process internes (règlement intérieur, DUERP, index H/F…).

• Suivi des démarches de compliance.

Profil

Issu(e) d’une formation supérieure en droit du sport, vous disposez d’une expérience confirmée dans un environnement sportif ou institutionnel.

Vous disposez des compétences et savoir être suivants:

• Maîtrise des outils réglementaires et des plateformes sportives (FIFA TMS, Footclubs…).

• Gestion de projet et leadership

• excellent relationnel,

• Sens de l’organisation

• Anglais confirmé

• Rigueur, autonomie, sens de la confidentialité

