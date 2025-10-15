Réseaux Sociaux

Offre Stage : Servicing Coordination Hospitalités Expérience clients – Fédération Française de Tennis

ParRessources Humaines
15 octobre 2025

Offre à pourvoir en stage à partir de février 2026 pour une durée de 5 mois. 

Au sein de la Direction Commerciale Clients, sous la responsabilité du Responsable Servicing Hospitalités, vous participerez à la préparation opérationnelle et à l’amélioration de l’expérience clients Hospitalités à l’occasion du tournoi de Roland-Garros 2026. Cela concernera principalement des sujets liés à la restauration de nos clients, le tout en étroite collaboration avec la direction opérationnelle / pôle restauration.

Vos missions en amont du tournoi :

  • Participer aux réunions de préparation avec les traiteurs (prise de notes, offre gastronomique, suivi des actions,  etc.)
  • Coordonner les demandes clients avec les équipes commerciales (privatisations, options spécifiques, etc.)
  • Analyser et traiter les données quantitatives et qualitatives liées à la restauration des clients hospitalités
  • Intégrer et suivre les données clients sur la plateforme traiteur
  • Participer à la création des supports destinés aux clients : menus, catalogues, etc.

Vos missions durant le tournoi :

  • Être un point de contact privilégié avec les équipes commerciales et restauration
  • Suivre la bonne exécution des prestations (conformité des menus et produits, service, etc).
  • Gérer en temps réel les demandes de dernière minute ou les nouvelles données clients (ventes, ajouts, modifications)
  • Réaliser des débriefs quotidiens pour identifier les axes d’amélioration
  • Contribuer à la réalisation des bilans post-événement

Liste non limitative.

Profil recherché

Compétences nécessaires

  • Maitrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées).
  • Capacité à travailler en équipe
  •  Adaptabilité
  • Capacité à travailler dans un environnement dynamique et challengeant

 
Qualités requises

  •  Organisation et rigueur
  • Proactivité et autonomie
  • Bon relationnel
Formations / Expériences 

Étudiant(e) Bac +4 / +5 école de commerce, management de l’événementiel sportif, gestion de projet événementiel ou équivalent
  • Pour postuler, c’est ici.
