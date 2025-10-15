Offre Stage : Servicing Coordination Hospitalités Expérience clients – Fédération Française de Tennis

Offre à pourvoir en stage à partir de février 2026 pour une durée de 5 mois. Au sein de la Direction Commerciale Clients, sous la responsabilité du Responsable Servicing Hospitalités, vous participerez à la préparation opérationnelle et à l’amélioration de l’expérience clients Hospitalités à l’occasion du tournoi de Roland-Garros 2026. Cela concernera principalement des sujets liés à la restauration de nos clients, le tout en étroite collaboration avec la direction opérationnelle / pôle restauration. Vos missions en amont du tournoi : Participer aux réunions de préparation avec les traiteurs (prise de notes, offre gastronomique, suivi des actions, etc.)

Coordonner les demandes clients avec les équipes commerciales (privatisations, options spécifiques, etc.)

Analyser et traiter les données quantitatives et qualitatives liées à la restauration des clients hospitalités

Intégrer et suivre les données clients sur la plateforme traiteur

Participer à la création des supports destinés aux clients : menus, catalogues, etc. Vos missions durant le tournoi : Être un point de contact privilégié avec les équipes commerciales et restauration

Suivre la bonne exécution des prestations (conformité des menus et produits, service, etc).

Gérer en temps réel les demandes de dernière minute ou les nouvelles données clients (ventes, ajouts, modifications)

Réaliser des débriefs quotidiens pour identifier les axes d’amélioration

Contribuer à la réalisation des bilans post-événement Liste non limitative.