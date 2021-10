Offre de Stage : Assistant chef de projet évènementiel sportif – Idée Alpe

Description du poste

Idée Alpe est une société spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs de masse dans la région Rhône-Alpes : Grenoble Vizille, Trail des Passerelles du Monteynard, Oisans Trail Tour, Triathlon de la Madeleine, Triathlon du Lac de Paladru, Grenoble Ekiden, Marathon de Chablis, etc. En 2019, Idée Alpe a accueilli 25 000 participants.

Détail des missions :

En collaboration avec le chef de projet, vous prendrez en charge les missions suivantes :

• Coordination de nos évènements vélo (Échappées Iséroises, À Bicyclette, etc.)

∙Coordination avec le commanditaire

∙Coordination des prestataires

∙Logistique et mise en place du site

∙Gestion de la sécurité et des bénévoles.

• Responsable de la Signalétique

Sur l’ensemble de nos évènements,

∙Préparation et gestion de l’ensemble de la panneautique (balisage, infos, signalétique,sécurité, etc.)

∙Gestion et mise en place des supports publicités et partenaires

• Gestion de projets

Plus généralement, vous serez amené à travailler sur les différents projets sportifs de la structure.

Dates / Durées

6 mois, de mars à septembre 2022.

Possibilité de prolongement en CDD jusqu’à la fin de saison.

Profil Recherché

∙Formation Bac +4/5 en Management du Sport / École de Management

∙Connaissance du milieu de l’évènementiel sportif.

∙Intérêt pour les milieux du running / triathlon / vélo.

∙Rigueur Organisationnelle

∙Esprit d’analyse et de synthèse

∙Dynamisme

∙Esprit d’Équipe

∙Autonomie

∙Polyvalence

∙Adaptabilité

∙Aisance relationnelle

∙Force de proposition

∙Maîtrise complète des outils de bureautique

∙Maîtrise de l’anglais appréciée.

∙Permis B Obligatoire

Conditions

35 h du lundi au vendredi + weekend d’évènements

Rémunération selon règlementation en vigueur

Contact et Candidature

Idée Alpe

21 Rue du Béal

38400 Saint Martin d’Hères

https://idee-alpe.fr

04 76 40 19 22

Merci d’envoyer votre candidature par mail à emilien@idee-alpe.fr avant le 25/10/2021