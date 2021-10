Offre Emploi : Equipier sportif polyvalent (temps plein ou temps partiel) – Hapik

Candidature à envoyer par mail à strasbourg@hapik.fr en précisant pour temps plein ou pour temps partiel !!!

La société HAPIK spécialisée dans l’exploitation de salles d’escalade ludique (https://hapik.fr), recherche des équipiers / animateurs sportifs polyvalents pour son centre basé à Reichstett (67) à côté de STRASBOURG.

L’équipier polyvalent, sous l’autorité du Manager du centre, est chargé d’exécuter les programmes de la pratique HAPIK, d’assurer l’accueil, le secrétariat et le service à la clientèle.

MISSIONS PRINCIPALES :

– Il accueille et renseigne téléphoniquement et physiquement

– Il procède à l’encaissement des clients

– Il veille au bon comportement des clients ainsi qu’à leur sécurité pendant la pratique de l’escalade

– Il organise les « briefings escalade » avant chaque session et veille aux respect des fondamentaux sécuritaires liés à la pratique

– Il prépare et effectue le service des prestations de snacking du centre HAPIK

– Il contribue à l’animation et à l’ambiance du centre HAPIK (animation d’anniversaires, de séminaires, etc..)

– Il utilise le logiciel de gestion HAPIK pour effectuer la planification des réservations

RESPONSABILITÉ :

Il est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées :

– Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition

– Garantir la sécurité des clients

– Garantir le bon accueil du public du centre

AUTONOMIE :

Il est capable d’exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire. Il est placé sous le contrôle continu du Manager du centre.

TECHNICITÉ :

Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction :

– les connaissances sportives de l’escalade

– les connaissances relatives aux techniques d’encadrement de groupes

– les connaissances informatiques pour utiliser le logiciel de gestion HAPIK

– des qualités organisationnelles et le sens de l’accueil

SÉCURITÉ :

– Qualification parcours en hauteur serait un atout

– Brevet 1er secours

QUALIFICATION :

Au moins l’une de ces qualifications serait un atout :

– La formation CQP OPAH sera un plus

– Carte professionnelle éducateur sportif

– Licence STAPS

– BPJEPS

– BAFA

PROFIL :

– Vous êtes passionné de sport et vous souhaitez orienter votre projet professionnel dans le secteur du sport & loisirs

– Motivé, énergique, très dynamique, volontaire, rigoureux, autonome et digne de confiance

– Jeune diplômé ou première expérience réussie

– Forte polyvalence opérationnelle

– A l’aise avec la clientèle, vous saurez l’accueillir, la conseiller, la gérer et l’orienter

Date de début prévue : 18/10/2021

Type d’emploi : Temps plein ou temps partiel en CDI

Salaire : 1 700,00€ par mois