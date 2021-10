Offre Emploi : Chef de Projet Evènementiel Outdoor – Sport Premium

DESCRIPTION DU POSTE

SPORT PREMIUM, agence de marketing sportif, recherche une personne motivée, disposant d’une première expérience réussie dans le secteur de l’outdoor pour réaliser les missions suivantes :

• Suivre et coordonner les dossiers outdoor de l’agence

• Garantir le positionnement marketing des événements en collaboration avec le service communication et graphique

• Suivre la bonne réalisation des différentes étapes des événements avec les équipes en interne et avec le client en externe

• Coordonner la commercialisation des évènements outdoor

• Piloter la relation clients organisateurs et partenaires

• Imaginer des activations partenariats répondants à leurs besoins

• Gestion d’un portefeuille de marques et recherche de nouvelles

• Suivi et mise en place opérationnelle des partenariats (présence terrain)

• Garantir la qualité de nos prestations et la satisfaction de nos clients

PROFIL REQUIS

Vous devez :

• Expérience confirmée d’au moins 2 à 3 ans dans le secteur de l’outdoor

• Pratiquant(e) et passionné(e) par les sports outdoor (trail, VTT, ski…)

• Dynamisme, curiosité et capacité d’adaptation

• Rigueur, fiabilité et autonomie

• Capacité à porter un projet jusqu’à son terme

• Mener plusieurs projets en parallèle

• Forte résistance au stress

• Maîtrise des logiciels de traitement de texte et tableur + Photoshop et Indesign

• Anglais courant à l’écrit comme à l’oral

• Formation Bac +5, Master 2 ou Ecole de commerce

• Permis de conduire

CONTRAT CDI // Début 30 oct. 2021

SALAIRE

Fixe : 25 000€ – 30 000€ Brut / 12 mois

Variable : commissions sur vente

AUTRES :

Véhicule de fonction

Mutuelle

CONTACT :

Merci d’adresser votre candidature par e-mail à anaelle.gloriod@sportpremium.com et pierreyves.gerland@sportpremium.com