Offre Emploi : Entraîneur – CSM Clamart Cyclisme 92

Temps partiel 25 heures

Sous l’autorité hiérarchique du Président du CSM Clamart Cyclisme 92, vous entraînez un groupe de cyclistes en Cyclisme Traditionnel (route, piste, cyclo-cross…).

Vous travaillez au sein d’une équipe d’Educateurs, en lien avec différents interlocuteurs pour mener à bien les missions confiées.

Vous mettez en oeuvre une Planification d’Entraînement adaptée à ce public, en vue d’atteindre les objectifs individuels et collectifs ; participez à la formation globale de ces sportifs. Vous assurez également une communication autour de la structure et véhiculez l’image positive du Club.

MISSIONS :

• Entrainement

➢ Prise en charge et animation des séances d’entrainement

➢ Planifier et analyser l’entraînement des coureurs

➢ Préparer et animer des stages d’entrainement

• Évaluation

➢ Mettre en place des outils d’évaluation de l’entraînement

• Formation

➢ Mettre en place des sessions de formation à destination des membres du Club

• Communication

➢ Mettre en place et animer une Communication Interne

➢ Participer à la Communication Externe

• Gestion et suivi

➢ Participer à diverses réunions

➢ Rendre compte de son activité

PROFIL RECHERCHE :

➢ Formation : BEES 2 Cyclisme Traditionnel ou DEJEPS Cyclisme Traditionnel ou BEESAC + BF (2 ou 3) ou Licence/Master STAPS + BF (2 ou 3)

➢ Expérience en compétition en Cyclisme Traditionnel

➢ Expérience d’Encadrement en Cyclisme Traditionnel avec des publics Cadets, Juniors et Espoirs.

EXIGENCES LIEES A LA MISSION :

➢ Permis B exigé

➢ Maîtrise de l’informatique bureautique et des technologies de communication

➢ Modularité du temps de travail

REMUNERATION :

➢ Application du Groupe 3 de la CCNS avec possibilité d’évolution : Salaire mensuel correspondant à 25h hebdomadaire

➢ CDI de 25 heures hebdomadaire (période d’essais de 2 mois renouvelable)

➢ Avantage en nature (appartement, voiture…)

LIEU D’EXERCICE DES MISSIONS :

CSM Clamart Cyclisme 92

Maison des Sports

Place Jules Hunebelle

92140 CLAMART

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE A :

Monsieur le Président

contact@csmcvelo.com