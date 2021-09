Offre Emploi : Vendeur Polyvalent – adidas (Landersheim)

Avec nos 60 000 collaborateurs et près de 2 500 magasins répartis sur les 6 continents, nous souhaitons être au plus proche de nos consommateurs et offrir un service client d’exception.

Si tu souhaites rejoindre un employeur Retail de choix, qui saura t’offrir de réelles opportunités de carrière dans un univers inspirant & innovant, deviens notre futur :

Vendeur Polyvalent – adidas Landersheim

CDI 35H (H/F)

Pour compléter cette équipe de choc, nous cherchons un (e) passionné (e) de sport et de lifestyle, reconnu(e) pour sa proactivité, énergie et qualité de service client. Ton niveau d’anglais (B1 idéalement) te permettra d’interagir efficacement auprès de notre clientèle internationale.

Besoin d’en savoir plus ? Découvre le métier de vendeur adidas dans cette vidéo