Offre de Stage – Assistant chef de projet – Publicis Sport

Créée en avril 2019, Publicis Sport est la nouvelle agence de Publicis France dédiée au conseil en marketing sportif et à la communication des marques dans le sport. Bénéficiant d’une force créative et stratégique importante, l’équipe accompagne quotidiennement ses clients sur diverses missions :

Conseil / audit pour les marques (analyse de partenariats existants, conseil sur l’investissement dans le marketing sportif, définition de la stratégie sponsoring),

Accompagnement opérationnel des annonceurs dans la mise en place de leurs partenariats et la relation avec les ayants droits,

Définition de la stratégie de communication, conception et mise en œuvre d’activations pluri-media.

Description du poste

Sous la supervision d’un(e) chef de projet, vos missions seront les suivantes :

Participation à la conception et mise en œuvre opérationnelle de campagnes d’activation et suivi de projet

Assistance dans la relation client : préparation de supports de présentations, participation aux réunions, envoi de bilans…

Participation à la réponse aux appels d’offres : brainstorming et production d’idées

Sourcing des prestataires et suivi de production

Veille sectorielle et benchmarking

Qualifications

De formation supérieure bac +4/5 (École de Commerce ou équivalent universitaire), vous avez un fort intérêt pour le marketing sportif et ses enjeux pour les marques

Compétences recherchées :

Capacité d’analyse et de synthèse

Capacité à comprendre les besoins des annonceurs

Capacité à prioriser et mener des projets avec rigueur

Proactif.ve, curieux.se, et autonome

Bon relationnel et esprit d’équipe

Maitrise du Pack Office

Maitrise de l’anglais

Modalités :

Type de contrat : Stage

Début du contrat : Début Janvier 2021

Durée du stage: 6 mois

Localisation : Paris 8ème.

Rémunération : Selon profil

Avantages : Remboursement du titre de transport à hauteur de 100%