Service Civique : Chargé(e) de projet – Sport dans la Ville

Missions et responsabilités

Sous la responsabilité de la responsable écosystème « Entrepreneurs dans la Ville » IDF, vous participez au développement du programme Entrepreneurs dans la Ville en Ile-de-France et à l’animation des activités relatives au programme.

Evènementiel :

Participer à l’organisation des temps forts du programme : cérémonie d’ouverture / de clôture, jurys, événements extérieurs.

Contribuer de manière régulière et dynamique à l’animation des rencontres et des échanges proposés aux entrepreneurs : cafés boosters, afterworks, cycle de formation, rencontre-débats, en lien avec d’autres structures d’accompagnement à la création d’entreprise et des entreprises.

Participer à la conception et la réalisation d’événements de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès des jeunes de l’association et plus largement : tournoi de foot, ateliers découverte de l’entrepreneuriat.

Communication :

Participer à la création des supports de communication interne et externe nécessaires à la promotion du programme

Coordonner le développement d’outils internes tels que l’annuaire des entrepreneurs.

Base de données et reporting :

Suivre et mettre à jour la base de données des entrepreneurs

Participer à l’élaboration des bilans

Liens et actions communes avec Sport dans la Ville :

Renforcer les actions concrètes avec les autres programmes de Sport dans la Ville.

Participer, au même titre que tous les salariés permanents, aux temps forts de la vie de l’association (tournois sportifs, évènements, séjours de vacances…)

Profil Souhaité

TEMPÉRAMENT ET PERSONNALITÉ

Cette mission est parfaite pour les personnes qui aiment construire, s’ouvrir à toujours plus de responsabilités et s’engager à fond pour une cause pleine de sens.

Motivation, adaptabilité, tempérament d’entrepreneur, esprit d’équipe et un bon relationnel

Sera fortement apprécié un intérêt pour l’entrepreneuriat, la création d’entreprise et la mission d’utilité sociale de Sport dans la Ville.

Capacité de rigueur et du sens du détail

COMPÉTENCES

Maîtrise du pack office

Infos pratiques

DATE DE DÉBUT : Janvier 2021

DURÉE : 7 mois

LIEU DE TRAVAIL : 14 rue Lesault, Pantin 93500

CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation avant le 7 décembre à : cmoussiegt@sportdanslaville.com