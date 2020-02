Offre de Stage : Assistant Chef de projet hébergement – Agence Newsport (Tour de France 2020)

Intitulé du poste : Assistant Chef de projet hébergement (stage)

Lieu : Montreuil et banlieue (94)

Durée : De 3 à 6 mois (fin du stage fin août 2020)

Profil : H/F

Description du poste :

La mission se déroulera en 3 temps :

1/ En amont du Tour

– Validation et suivi des réservations d’hôtels (Echanges quotidiens avec les hôteliers, la comptabilité et les chefs de projet)

– Suivi des règlements et des factures

– Gestion du gardiennage et sélection des sociétés pour sécuriser les véhicules du Tour

– Organisation et gestion du pressing pour les équipes Newsport

– Production et édition des documents administratifs (road book, cartes contacts…)

– Aide et disponibilité pour les activités au sein de notre entrepôt à Vitry/Seine

2/ Sur le Tour :

Vous serez à bord d’un véhicule de type 20m3. Ce véhicule sera votre espace de travail la journée. Vous parcourrez plus de 8 000 kms en 3 semaines.

Votre mission :

– Vérifier sur place si tout est en ordre, hôtel par hôtel (chambre et repas)

– Assurer le suivi budgétaire des hôtels

– S’assurer de la disponibilité des parkings

– Gérer le gardiennage sur le terrain

– Gérer les 2 pressings pour l’ensemble des équipes durant le Tour

– Récupérer et déposer chaque jour les bagages des caravaniers Newsport by Kwo

– Aider les chefs de projet en cas de besoin

3/ Post Tour :

– Assurer le suivi budgétaire des hôtels et du gardiennage

– Clôture budgétaire client

– Aide et rangement au sein de notre entrepôt à Vitry/Seine

Votre stage se déroulera au sein de nos locaux, à Montreuil. Cependant, vous serez amené à mener des tâches dans notre entrepôt de Vitry/Seine.

Profil recherché :

– Permis B (minimum 2 ans de permis) avec expérience de conduite de véhicules grand gabarit.

– Rigueur extrême (connaissance de la gestion de budget)

– Autonomie et débrouillardise

– Réactivité et disponibilité

– Esprit d’équipe

Rémunération :

Indemnisation légale de stagiaire en cours.

Candidature (CV + LM) à envoyer bbonnemort@newsport.fr