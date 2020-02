Offre de Stage : Assistant chef de projet – WILLIE BEAMEN

WILLIE BEAMEN est une agence créative indépendante créée en 2013. WILLIE BEAMEN accompagne des marques ambitieuses pour muscler leur stratégie et provoquer des émotions aussi intenses qu’un coup décisif.

WILLIE BEAMEN intervient dans différents domaines d’expertises : le conseil stratégique, la création de contenus, le social média, les relations presse/bloggeurs/influenceurs ainsi que la mise en place de partenariats et de programme d’activations Trade.

L’agence est composée de 30 talents audacieux prêts à concevoir des campagnes et des expériences percutantes, haletantes et surprenantes !

Parmi les annonceurs prestigieux : SAMSUNG, ALLIANZ, UNIBET, G.H. MUMM, PEUGEOT, FFF, LIDL, DIM, ELITE, GROUPE SAVENCIA, DANIEL HECHTER.

Descriptif du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) assistant(e) chef de projet ayant déjà une expérience professionnelle via des stages conventionnés. Intégré(e) à l’équipe commerciale, le/la stagiaire travaillera sous la responsabilité d’un chef de projet pour mener les missions suivantes :

Suivi des projets dans son ensemble (prise de brief, création, respect du budget et planning)

Coordination des différentes campagnes (digital, print, TV, event)

Veille créative et benchmark

Participation à la gestion de la relation client

Participation à la réflexion stratégique

Participation au briefing des équipes créative et production

Profil recherché

Nous recherchons un jeune talent prêt à s’investir dans l’aventure WILLIE BEAMEN.

Grâce à sa dimension à « taille humaine », l’agence permet à chacun de s’épanouir et de développer ses compétences en abordant des problématiques variées.

Les qualités requises sont la motivation, l’organisation et la rigueur, mais aussi une certaine autonomie/force de proposition et surtout l’esprit d’équipe !

Anglais requis.

Merci de nous contacter à acosse@willie-beamen.com.