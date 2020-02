Offre de Stage : Chargé(e) de Communication et Marketing – VELOTOUR

La structure / l’événement

VELOTOUR est l’événement vélo – loisir n°1 en France où le temps d’une balade à vélo insolite, conviviale et festive, les participants découvrent leur ville comme ils ne l’ont jamais vue en entrant dans des lieux historiques, inconnus et insolites habituellement fermés aux vélos (ex = Roland Garros – Opéra de Marseille – Orange Vélodrome – Zénith de Dijon etc …)

En 2020, VELOTOUR aura lieu dans une dizaine de villes en France avec plus de 50 000 participants attendus (Le Havre – Toulouse – Bordeaux – Orléans – Dijon …)

Poste et missions I Chargé(e) de Communication et Marketing

En étroite collaboration avec le directeur de l’événement, le chargé de communication – marketing interviendra sur l’ensemble des actions de communication liées aux événements vélotour ainsi qu’à la mise en place des différents partenariats. Il (elle) interviendra également dans l’organisation globale des événements.

Communication I Principales missions

Content

– Rédaction et mise à jour site internet sous WordPress

– Rédaction des newsletters

Mise en place et suivi du plan de communication des événements

– Partenariats médias – Campagnes Réseaux sociaux – Affichage …

CM Réseaux Sociaux

– Mise en place de la présence de vélotour sur les principaux réseaux sociaux : Facebook – Instagram – Twitter

– Community Management des réseaux sociaux

Relations Presse

– Rédaction Communiqués et Dossiers de presse / Prises de contact médias

Graphisme

– Créations graphiques pour les réseaux sociaux

– Interface avec l’agence créa – Suivi des créations et productions – impressions

Marketing I Principales missions

– Servicing des partenariats

– Mise en place partenariats médias et échanges communication

– Sourcing partenaires – Réalisation de présentations …

– Relation Client I Réponse aux différentes interrogations des participants

Et aussi

– Logistique générale des événements

– Présence sur les événements

Profil / Connaissances

Curieux, autonome, créatif et dynamique, vous savez vous intégrer dans un projet avec des contraintes de planning et d’objectifs. Force de proposition et d’initiative, vous souhaitez évoluer dans le secteur de la communication et plus particulièrement lors d’événements grand public dans un univers « start up » avec des missions concrètes et stratégiques pour la réussite des événements

– Parfaite expression écrite et orale

– Maitrise des outils bureautiques excel, ppt

– Connaissance outils suite Adobe : Photoshop – Illustrator

– Connaissance CMS WordPress

– 1ère expérience souhaitée dans le secteur de l’événementiel et de la communication

Conditions proposées :

– Stage de 6 mois

– Pas d’alternance

– Disponibilité immédiate

– Poste basé à St Denis (Stade de France) / Bureaux neufs

– Déplacements à prévoir sur les évènements

– Rémunération minimum légal

Qualifications :

– Bac + 5 Master management du Sport ou École de Commerce, IAE

– Idéal stage de fin d’études

Contact :

Adresser CV et un petit mot à : recrutement@velotour.fr