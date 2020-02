Offre de Stage : Assistant Alliances Stratégiques – Olympique de Marseille

Tu dribbles avec les recos ppt, tu connais toutes les tactiques de démarchage commerciales, les réseaux sociaux n’ont aucun secret pour toi et tu aimes le foot comme personne !? Alors droit au but n’attends plus : postule !

Rejoins l’équipe sales en charge des partenariats du club, basée à Paris dans des super locaux de co work !

PRINCIPALES MISSIONS :

· La construction des dossiers de prospection avec les équipes marketing

· L’assistance dans la gestion des comptes clients auprès de l’équipe sales

· L’assistance administrative & commerciale

· La rédaction de propositions commerciales en lien avec le service juridique

· La veille permanente sur les activations des clubs concurrents

· L’Identification et benchmark des partenaires potentiels

· La prospection téléphonique

PROFIL :

· De formation Marketing Commercial (idéalement dans le sport) niveau Bac +4/5, tu es à la recherche d’un stage de 6 mois

· Tu es doté(e) d’une première expérience commerciale significative idéalement dans le sport

· Tu maîtrises parfaitement PowerPoint

· Tu es rigoureux(se), autonome, organisé(e) et créatif(ve)

· Tu maîtrises l’anglais à l’écrit et à l’oral

Pour postuler à cette annonce, rendez-vous ici