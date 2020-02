Offre de Stage : Chargé(e) de communication – CLCH

Le CLCH existe depuis 1959 en tant que club multisports. Depuis 2008, la section handball est autonome et depuis 2010, l’équipe féminine vogue en nationale 1. Petite structure associative, située à Colombelles, où la promotion du handball et notamment du handball féminin, est notre priorité.

Chargée de communication

Missions

– Assurer une veille commerciale et concurrentielle

– Mettre à jour les contenus du nouveau site web

– Assister les responsables au quotidien

– Participer à l’animation et développement des réseaux sociaux et autres plateformes

– Participer à l’élaboration de plans d’actions Communication et Marketing

– Participer aux actions de communication

– Réaliser un travail de rédaction et création de contenus sur internet

– Actualisation et réalisation de supports de communication

– Optimisation de la stratégie marketing et communication

– Conception et gestion de campagnes Relations Presse

– Rédaction et mise en forme de la newsletter et des e-mailings

– Support sur les opérations marketing digital

– Suivi et évaluation des actions communication et marketing

– Accompagnement à la veille des marchés publics et appels d’offre et si besoin, appui à la rédaction des réponses aux appels d’offre

– Aide à la création et à la gestion d’événements

– Création de contenu et graphisme

Compétences :

Ponctuel

Motivé

Organisé, créatif et autonome

Maîtrise de la suite PAO

La maîtrise de logiciel de montage serait un plus

Profil :

• Bac+3 communication ou management du sport

• Connaissance du milieu associatif sportif

• Stage de deux mois non rémunéré

• Dès que possible

• Possibilité de rattraper le dimanche

Contact : communication.clch@gmail.com