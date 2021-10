Offre Emploi : Chargé de support fonctionnel – FFT

Poste en CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible

La Fédération Française de Tennis recherche un(e) chargé(e) de support fonctionnel afin de rejoindre le service applications clubs et pratiquants.

Il/elle aura pour vocation d’accompagner les comités et les ligues dans la maîtrise des outils ADOC (outil de gestion de club) et Ten’Up (outil de gestion des pratiques). Et sera le point d’entrée des demandes d’assistance, des remontées de bugs et des propositions d’évolutions.

Il/elle répondra aux problèmes soulevés et aura la charge d’administrer et d’améliorer les différents supports d’aide proposés (guides utilisateurs, tutoriels vidéo…). En contact permanent avec le terrain, il/elle développera une vision « utilisateur » qui le/la rendra à même d’être force de proposition quant aux améliorations fonctionnelles à apporter aux applications.

En étroite collaboration avec les chefs de projet et le manager du service, les missions proposées sont les suivantes :

• Assure l’assistance au quotidien des utilisateurs d’ADOC et de Ten’Up des ligues, des comités départementaux et du siège, et ce en lien avec le service client de la FFT

• Effectue une remontée régulière des bugs et réalise un suivi des résolutions associées

• Contribue à la formation des utilisateurs sur les différents outils

• Met à jour les sites d’aide en ligne, les guides, tutoriels vidéo et FAQ destinés aux utilisateurs

• S’assure de la mise à jour des informations liées à la licence ou aux outils sur les différents sites (FFT.FR, guide du dirigeant, …)

Profil

Compétences nécessaires :

• A l’aise tant à l’oral qu’à l’écrit (bonnes qualités rédactionnelles souhaitées)

• Appétence pour le numérique

• A l’aise avec le travail de recherche de solutions aux problèmes techniques et fonctionnels

Qualités requises :

• Très bon sens relationnel (contact, travail en équipe)

• Sens de l’écoute et capacité d’adaptation

• Rigueur, méthodologie et réactivité

• Curiosité et ouverture d’esprit

• Force de proposition

Formation et expérience:

• Bac+2 minimum

• Très bonne connaissance du milieu du tennis fédéral (expérience du fonctionnement des clubs souhaitée)

• Connaissance des outils fédéraux ADOC et Ten’Up

• Expérience du support utilisateur

POUR POSTULER: https://jobaffinity.fr/apply/y7pcv76zi03zwm6ovr