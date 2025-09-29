Offre Stage : Assistant·e commercial & Management Sportif – HAPIK Grenoble

- Lieu : HAPIK Lyon dans le Centre commercial Westfield La Part-Dieu (69)
- Début souhaité : Septembre 2025
- Durée : À définir selon profil (2 à 6 mois)
- Stage conventionné
À propos de nous :
HAPIK est un réseau de salles d’escalade 100% fun en plein développement en France et à l’international. Nos centres sont une destination de sport loisir pour découvrir l’escalade et progresser en s’amusant en toute sécurité. HAPIK est en pleine expansion en France et à l’international avec déjà 24 salles en Europe et une ambition de 50 salles d’ici à 2025.
Objectif du stage :
Tu évolueras aux côtés du responsable de site et participeras à la gestion et au développement d’un centre de loisirs sportifs, tout en gardant un rôle actif sur le terrain.
Missions principales :
Gestion & développement commercial :
- Création de devis pour groupes, entreprises, centres de loisirs
- Participation au développement de partenariats locaux (associations, écoles, entreprises, collectivités…)
- Aide à la gestion administrative des réservations
- Contribution à des actions de prospection et de communication locale
Vie du centre & animation :
- Accueil des clients et encadrement des sessions d’escalade
- Briefings sécurité, accompagnement des enfants et adultes
- Animation d’anniversaires, d’événements ou de groupes
- Soutien à l’organisation logistique et au bon fonctionnement quotidien du centre
Profil recherché :
- Étudiant·e en management du sport, STAPS, animation ou école de commerce avec appétence pour les loisirs sportifs
- Aisance relationnelle, sens de l’initiative, esprit d’équipe
- À l’aise avec les outils bureautiques (Word, Excel)
- Autonomie, organisation, rigueur
- Intérêt pour l’univers du sport-loisir et de l’animation
- Disponibilité occasionnelle les week-ends (en rotation ou lors d’événements)
Pourquoi nous rejoindre ?
- Découvrir les coulisses de la gestion d’un centre de loisirs sportifs
- Développer ton expérience en management, relation client et animation
- Intégrer une équipe dynamique et passionnée
- Travailler dans un environnement fun et stimulant
- Important : Ce poste est proposé uniquement en stage conventionné. Aucune candidature pour un contrat en alternance ou apprentissage ne sera étudiée.
Type d’emploi : Temps plein, Stage
Durée du contrat : 2 mois
Rémunération : 4,35€ à 5,00€ par heure
Lieu du poste : En présentiel
Avantages :
- Horaires flexibles
- Prise en charge du transport quotidien