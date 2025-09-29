Offre Stage : Assistant·e commercial & Management Sportif – HAPIK Grenoble

Lieu : HAPIK Lyon dans le Centre commercial Westfield La Part-Dieu (69)

HAPIK Lyon dans le Centre commercial Westfield La Part-Dieu (69) Début souhaité : Septembre 2025

Septembre 2025 Durée : À définir selon profil (2 à 6 mois)

À définir selon profil (2 à 6 mois) Stage conventionné

À propos de nous :

HAPIK est un réseau de salles d’escalade 100% fun en plein développement en France et à l’international. Nos centres sont une destination de sport loisir pour découvrir l’escalade et progresser en s’amusant en toute sécurité. HAPIK est en pleine expansion en France et à l’international avec déjà 24 salles en Europe et une ambition de 50 salles d’ici à 2025.

Objectif du stage :

Tu évolueras aux côtés du responsable de site et participeras à la gestion et au développement d’un centre de loisirs sportifs, tout en gardant un rôle actif sur le terrain.

Missions principales :



Gestion & développement commercial :

Création de devis pour groupes, entreprises, centres de loisirs

Participation au développement de partenariats locaux (associations, écoles, entreprises, collectivités…)

Aide à la gestion administrative des réservations

Contribution à des actions de prospection et de communication locale

Vie du centre & animation :

Accueil des clients et encadrement des sessions d’escalade

Briefings sécurité, accompagnement des enfants et adultes

Animation d’anniversaires, d’événements ou de groupes

Soutien à l’organisation logistique et au bon fonctionnement quotidien du centre

Profil recherché :

Étudiant·e en management du sport, STAPS, animation ou école de commerce avec appétence pour les loisirs sportifs

Aisance relationnelle, sens de l’initiative, esprit d’équipe

À l’aise avec les outils bureautiques (Word, Excel)

Autonomie, organisation, rigueur

Intérêt pour l’univers du sport-loisir et de l’animation

Disponibilité occasionnelle les week-ends (en rotation ou lors d’événements)

Pourquoi nous rejoindre ?

Découvrir les coulisses de la gestion d’un centre de loisirs sportifs

Développer ton expérience en management, relation client et animation

Intégrer une équipe dynamique et passionnée

Travailler dans un environnement fun et stimulant

Important : Ce poste est proposé uniquement en stage conventionné. Aucune candidature pour un contrat en alternance ou apprentissage ne sera étudiée.

Type d’emploi : Temps plein, Stage

Durée du contrat : 2 mois

Rémunération : 4,35€ à 5,00€ par heure

Lieu du poste : En présentiel

Avantages :