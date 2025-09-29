Réseaux Sociaux

Offre Stage : Assistant·e commercial & Management Sportif – HAPIK Grenoble

29 septembre 2025
  • Lieu : HAPIK Lyon dans le Centre commercial Westfield La Part-Dieu (69)
  • Début souhaité : Septembre 2025
  • Durée : À définir selon profil (2 à 6 mois)
  • Stage conventionné

À propos de nous :

HAPIK est un réseau de salles d’escalade 100% fun en plein développement en France et à l’international. Nos centres sont une destination de sport loisir pour découvrir l’escalade et progresser en s’amusant en toute sécurité. HAPIK est en pleine expansion en France et à l’international avec déjà 24 salles en Europe et une ambition de 50 salles d’ici à 2025.

Objectif du stage :

Tu évolueras aux côtés du responsable de site et participeras à la gestion et au développement d’un centre de loisirs sportifs, tout en gardant un rôle actif sur le terrain.

Missions principales :

Gestion & développement commercial :

  • Création de devis pour groupes, entreprises, centres de loisirs
  • Participation au développement de partenariats locaux (associations, écoles, entreprises, collectivités…)
  • Aide à la gestion administrative des réservations
  • Contribution à des actions de prospection et de communication locale

Vie du centre & animation :

  • Accueil des clients et encadrement des sessions d’escalade
  • Briefings sécurité, accompagnement des enfants et adultes
  • Animation d’anniversaires, d’événements ou de groupes
  • Soutien à l’organisation logistique et au bon fonctionnement quotidien du centre

Profil recherché :

  • Étudiant·e en management du sport, STAPS, animation ou école de commerce avec appétence pour les loisirs sportifs
  • Aisance relationnelle, sens de l’initiative, esprit d’équipe
  • À l’aise avec les outils bureautiques (Word, Excel)
  • Autonomie, organisation, rigueur
  • Intérêt pour l’univers du sport-loisir et de l’animation
  • Disponibilité occasionnelle les week-ends (en rotation ou lors d’événements)

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Découvrir les coulisses de la gestion d’un centre de loisirs sportifs
  • Développer ton expérience en management, relation client et animation
  • Intégrer une équipe dynamique et passionnée
  • Travailler dans un environnement fun et stimulant
  • Important : Ce poste est proposé uniquement en stage conventionné. Aucune candidature pour un contrat en alternance ou apprentissage ne sera étudiée.

Type d’emploi : Temps plein, Stage
Durée du contrat : 2 mois
Rémunération : 4,35€ à 5,00€ par heure
Lieu du poste : En présentiel

Avantages :

  • Horaires flexibles
  • Prise en charge du transport quotidien
