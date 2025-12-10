Offre Stage – Assistant·e Communication (B2C)

Graden est une start-up early-stage qui remet le sport au centre du jeu. Grâce à notre application, nous promouvons les événements sportifs et remplissons les tribunes des clubs amateurs et pros en connectant les fans aux bons matchs, au bon moment.

Chez Graden, on croit en un sport accessible, vibrant, humain. On connecte les fans au sport qui mérite d’être vu, vécu et partagé !

Lancé en février 2025, nous avons réunis plus de 10000 utilisateurs, collaboré avec des clubs pros, signé nos premiers clients grâce à des tests grandeur nature ! L’aventure est lancée, et elle ne fait que commencer.

Aujourd’hui, Graden est une équipe de passionnés, composée de profils ambitieux, où chacun compte. Nous cherchons des personnes motivées, autonomes et ambitieuses pour nous aider à accélérer.

Nous avons 3 corps de métier avec 3 objectifs distincts :

Un pôle Communication ayant pour but de visibiliser le projet, et d’attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme.

Un pôle Commercial, gérant la relation avec les clients et le développement commercial de Graden.

Un pôle Tech, travaillant sur l’amélioration continue du produit

Informations Générales:

Début : à partir du 5 Janvier 2026.

Durée : Idéalement 6 mois.

Gratification : Conforme au minimum légal.

Lieu : Paris (avec événements sportifs et séminaires ponctuels).

Processus de recrutement :

1. Remplis rapidement le questionnaire en fin de document. On veut en savoir plus sur toi, tout simplement.

2. Un premier entretien de personnalité de 15/20 minutes avec quelqu’un de l’équipe, permettant de répondre à tes questions, voir ta motivation, et envisager d’aller plus loin ensemble.

3. Entretien de mission (30-45′), avec le fondateur et l’équipe. L’idée c’est que tes responsabilités soient claires. Que l’on sache ton profil / tes compétences. On se laisse 24h après cet entretien pour voir si l’on veut aller plus loin, dans les deux sens.

4. Cas Pratique / Mise en situation (30-45’); l’idée, ici, n’est pas du tout de te piéger, bien au contraire ! On veut voir à quel point on se projette de travailler avec toi.

5. Félicitations ! Bienvenue dans l’aventure !

Finalité stratégique :

Faire grandir la communauté de Graden sur les réseaux sociaux, newsletters et référencement naturel. Emmener plus de monde sur les événements sportifs !

Missions principales :

Community management (Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook)

Création de contenu (montage vidéo, création visuelle, rédaction, copywriting)

Veille (recherche de nouveaux concepts vidéo ou visuels pour innover un maximum)

Participer à la stratégie d’acquisition B2C

Appui sur la stratégie SEO / mailing

Assister aux événements Graden

Manager : Juliette Jamet (Responsable Communication)

Indicateurs de succès :

> Croissance de la communauté

> Régularité (et qualité) du contenu

> Force de proposition au sein d’une équipe engagée

> Grandir avec le projet.

Profil recherché :

> Tu as au moins une compétence forte (vidéo, visuels, SEO, réseaux sociaux…) et est capable de le démontrer (portfolio; cas pratique; expérience).

> Tu as envie de rejoindre ce projet, avec de l’ambition !

> Tu connais ou t’intéresses à l’univers du sport ou de la création de communauté ? Encore mieux !

Comment postuler ?

Un formulaire rapide est disponible ici : https://tally.so/r/Npq29l

Tu ne sais pas si tu as le profil/le niveau ?

Remplis le formulaire ! On préfère une personne motivée qu’un CV parfait !

On a hâte de te rencontrer !