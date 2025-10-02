Ce jeudi 2 octobre, Olivier Létang, président du LOSC, a été élu président du Collège Ligue 1 à l’issue d’un vote électronique organisé par les présidents des clubs de l’élite française.

Avec 10 voix, soit 58,82% des suffrages exprimés, il devance Pierre Ferracci, qui a recueilli 7 voix (41,18%). Un vote blanc a également été enregistré. Cette élection marque une nouvelle étape pour la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui voit ses instances se renforcer avec des figures reconnues du football français.

Logiquement, Vincent Labrune, président de la LFP, n’a pas manqué saluer l’engagement d’Olivier Létang, particulièrement actif au sein des instances au cours des douze derniers mois : « Après l’élection de Fabrice Bocquet, Loïc Féry et Waldemar Kita, trois grands professionnels qui ont rejoint le Conseil d’Administration le 15 septembre, je tiens à féliciter Olivier Létang, qui s’est énormément investi dans les instances ces douze derniers mois, pour son élection à la présidence du collège Ligue 1, Les instances sont désormais au complet pour mener, dans l’unité je l’espère, les chantiers de réforme importants qui nous attendent dans les prochaines semaines. »

OLIVIER LÉTANG ÉLU PRÉSIDENT DU COLLÈGE LIGUE 1 À l’issue d’un vote électronique, les présidents de clubs de Ligue 1 ont élu ce jeudi 2 octobre Olivier LÉTANG (@losclive) au poste de Président du Collège Ligue 1. Communiquéhttps://t.co/LG1IHZUS6d pic.twitter.com/zgVJu7J4HY — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 2, 2025

La déclaration d’Olivier Létang

« Je remercie mes pairs pour leur confiance. J’adresse aussi mes félicitations à Pierre Ferracci pour son implication. Comme je l’ai dit, je ne suis guidé que par l’intérêt collectif. Notre travail devra être celui d’une équipe soudée. Nous avons besoin d’unité pour trouver ensemble les solutions et faire progresser le football professionnel français. »

A lire également : Ligue 1+ : Comment LFP Média compte séduire 1 million d’abonnés dès la première saison (2025-2026) ?