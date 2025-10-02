À Las Vegas, adidas dévoile l’histoire de ses ballons de Coupe du Monde sur une façade LED géante, avant la présentation imminente du ballon officiel du Mondial 2026.

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, adidas a enclenché le compte à rebours d’une manière aussi spectaculaire qu’inédite. Avant de lever le voile sur le ballon officiel de la compétition, prévu pour une présentation ce jeudi 2 octobre, la marque allemande a investi l’Exosphère de Las Vegas pour une activation marketing XXL.

Sur cette façade LED monumentale, visible à des kilomètres, adidas a retracé l’histoire de ses ballons de Coupe du Monde, depuis le mythique Telstar de 1970 jusqu’à Al Rihla, utilisé au Qatar en 2022. Une mise en scène chronologique impressionnante, qui fait monter la pression autour de ce nouveau modèle attendu par les fans, les joueurs… et les équipes marketing.

Depuis 1970, chaque ballon adidas raconte une histoire, souvent en lien avec le pays hôte. Mais pour 2026, le défi est tout autre : pour la première fois, la Coupe du Monde sera organisée dans trois pays – États-Unis, Canada et Mexique. Trois cultures, trois identités graphiques, trois symboliques… Un véritable casse-tête pour les designers, qui devront faire cohabiter cette diversité dans un seul et même objet.

Ballon testé lors de la trêve internationale ?

Le choix du 2 octobre pour la présentation ne doit rien au hasard. Juste avant la trêve internationale d’octobre, le timing pourrait permettre à certaines sélections de tester rapidement ce nouveau ballon, qui devrait comme ses prédécesseurs intégrer des innovations technologiques majeures. Ces nouveautés devraient d’ailleurs irriguer les autres gammes adidas dès la saison 2026-2027.

Objet marketing à part entière, le ballon du Mondial reste un totem pour la marque aux trois bandes. Et à Las Vegas, adidas a prouvé une nouvelle fois qu’elle savait conjuguer storytelling, innovation et spectacle.

À lire aussi : Mondial 2026 : Maple, Zayu et Clutch, un trio de mascottes pour incarner la diversité nord-américaine