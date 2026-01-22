Numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka a officialisé, ce jeudi 22 janvier, son arrivée chez Gucci. Un partenariat mode qui confirme l’offensive luxe autour du tennis féminin.

Aryna Sabalenka continue d’élargir son territoire (déjà vaste) hors des courts. La numéro 1 mondiale a officialisé à Melbourne son partenariat avec Gucci, dont elle devient ambassadrice mondiale, rejoignant notamment Jannik Sinner au sein du roster de la maison italienne.

L’annonce intervient en pleine quinzaine de l’Open d’Australie, quelques jours après que Sabalenka a évoqué en conférence de presse son envie d’intégrer davantage de mode dans l’univers du tennis, dans le sillage des initiatives de Naomi Osaka. « Gucci est audacieux et expressif. C’est le meilleur fit possible », a-t-elle expliqué après sa qualification pour la deuxième semaine, arborant des lunettes de soleil de la marque.

« Le moment parfait »

Sous contrat équipementier avec Nike, Sabalenka précise que ce partenariat ouvre la voie à des projets créatifs, y compris autour de l’apparence sur le court. « C’est le moment parfait pour amener la mode sur le terrain », a-t-elle ajouté, évoquant la possibilité de créations spécifiques.

Gucci accompagnera donc celle qui s’affiche comme la joueuse la plus bankable du circuit féminin en dehors des matches, notamment dans ses apparitions publiques et son quotidien. Cet accord illustre aussi la montée en puissance du tennis comme plateforme d’expression pour les marques de luxe. La Biélorusse n’est toutefois pas la première tenniswoman à s’associer avec une marque de mode. L’Américain Coco Gauff et la Chinoise Qinwen Zheng sont respectivement partenaires de Miu Miu et Dior.

A lire aussi : C’est quoi cette gourde que l’on voit partout pendant l’Open d’Australie ?