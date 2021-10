Le sponsor maillot du PSG « ALL » teste la fidélité de supporters d’autres clubs dans une caméra cachée

Sponsor maillot du Paris Saint-Germain depuis 2019, le programme de fidélité et expériences ALL du Groupe Accor poursuit ses actions de communication autour du club parisien.

Alors que la signature de Lionel Messi lui a offert une exposition incroyable sur les réseaux sociaux, quelques 82 millions d’euros en équivalent publicitaire sur les différentes plateformes sociales en une semaine, ALL a récemment testé la fidélité de clients dans une caméra cachée.

Dans le film ci-dessous, les réceptionnistes de 3 hôtels proposent un deal particulier, porter le maillot du PSG en échange d’avantages comme un accès au spa et une montée en prestations. Les fans d’autres clubs succomberont-ils à la tentation ?

« Nous avons souhaité utiliser le football et le partenariat de ALL – Accor Live Limitless avec le Paris Saint-Germain pour mettre en valeur la notion de fidélité inhérente à ce programme. C’est cette notion de fidélité qui a guidé nos réflexions créatives et éditoriales pour cette campagne mondiale. Sur les tournages, nous avons été surpris du taux de refus des clients ! Comme quoi, les couleurs d’un club sont vraiment chevillées au corps » précise Stéphane Guerry, Président de Havas Sports & Entertainment, dans le communiqué.

En 24 mois, Accor a déjà proposé de nombreuses activations autour de son partenariat avec le Paris Saint-Germain.

« L’objectif sera de présenter et expliquer ce qu’est ALL au grand public. Il y a tellement de sponsors sur des maillots aujourd’hui dont on ne connaît pas le cœur de métier… Dans l’approche du partenariat, nous voulons travailler sur les bénéfices, pour nos clients, d’un programme comme ALL » nous précisait Fabien Gavard-Gaton, Directeur du Sponsoring chez Accor, dans une interview il y a deux ans.

En fin de saison dernière, ALL avait ainsi piégé un supporter du club en aménageant son appartement en Parc des Princes.