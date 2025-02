La plateforme de réservation pour les sports de raquette, Anybuddy, lève 2 millions d’euros avec le fonds Sport & Performance Capital de Seventure Partners et accroît son aura sur l’univers du padel.

En accueillant à son capital Seventure Partners, acteur reconnu de la Sport Tech – ainsi que des business angels renommés tels que Julien Codorniou, Martin Jaglin et Benjamin Kayser – la start-up répond à l’essor spectaculaire du marché du padel.

Porté par la croissance rapide de ce sport et une demande en forte hausse, Anybuddy franchit une nouvelle étape dans son développement et renforce son leadership dans les sports de raquette. Rentable et en pleine expansion, l’entreprise s’appuie donc sur cette levée de fonds et une communauté de 300 000 joueurs actifs et 1 300 clubs partenaires pour accélérer sa mission : connecter les sportifs et maximiser leurs opportunités de jeu.

Une offre enrichie pour les clubs et la communauté de joueurs

Pour enrichir l’expérience utilisateur, la plateforme lance en effet de nouvelles fonctionnalités sociales permettant aux joueurs de trouver un partenaire, d’organiser des leaderboards entre amis et d’interagir avec la communauté, avant et après les matchs. En stimulant les interactions, Anybuddy vise à augmenter le nombre de parties jouées et, par conséquent, le volume de terrains réservés.

Et grâce à sa double solution, Anybuddy offre aux joueurs la possibilité de réserver des terrains de tennis, padel, badminton et autres disciplines, sans adhésion ni licence, tout en comparant les prix et disponibilités à proximité. Pour les clubs, la plateforme permet de maximiser le taux d’occupation, d’améliorer leur visibilité et d’automatiser la gestion grâce à des solutions innovantes comme le contrôle d’accès automatisé.

Bon à savoir

En proposant une gestion clé en main (calendrier, paiement, contrôle d’accès, service client, données, assurance), la plateforme permet de valoriser les infrastructures sportives, de générer des revenus additionnels pour les communes et gestionnaires et de réduire la charge opérationnelle des clubs.

L’entreprise collabore avec des acteurs majeurs tels que le groupe Forest Hill, l’UCPA, 4Padel, ainsi qu’avec de nombreuses structures associatives, privées et indépendantes.

Anybuddy s’appuie sur un modèle économique solide, basé sur une commission prélevée sur chaque réservation, et affiche un taux de désabonnement des clubs inférieur à 0,5 %.

A lire aussi : Tennis Channel arrive en France !