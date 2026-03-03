La FFF déploie « Le Maillot Partagé » lors des quarts de finale de la Coupe de France, un dispositif symbolique autour du respect et de la passion commune.

À l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France (3 au 5 mars), la Fédération française de football (FFF) lance « Le Maillot Partagé », intégré au protocole d’avant-match.

Imaginé par Patrice Pruvot, entrepreneur et ancien joueur amateur, le concept repose sur un maillot réunissant les couleurs des deux équipes grâce à un système de zip.

Le club recevant porte ses couleurs à gauche et celles de l’adversaire à droite ; le visiteur adopte la configuration inverse. Le slogan associé, « Unis par la même passion », vise à promouvoir respect, tolérance et bienveillance dans les stades.

Vers une reconduction en demi-finales

Lors des rencontres à la Meinau, au Moustoir, à l’Orange Vélodrome et au Groupama Stadium, les kids accompagnateurs entreront sur la pelouse vêtus du « Maillot Partagé », tandis qu’une bâche dédiée sera déployée au rond central.

Chaque club a également désigné un ancien joueur comme ambassadeur de l’opération. Parmi eux : Basile Boli (163 matches avec l’OM), Pierre Laigle (204 matches avec l’OL) ou encore Guillaume Lacour (276 matches avec Strasbourg).

Séduite par l’initiative, la FFF envisage une possible reconduction pour les demi-finales et la finale prévues en avril et mai 2026.

