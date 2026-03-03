À quelques mois de la Coupe du monde aux États-Unis, la FFF annonce l’arrivée de Sunseeker Robotics comme nouveau fournisseur officiel de l’équipe de France.

La Fédération française de football (FFF) a officialisé la signature d’un partenariat de deux ans avec Sunseeker Robotics, effectif depuis le 1er janvier 2026. L’entreprise spécialisée dans les robots tondeuses intelligents devient ainsi fournisseur officiel de l’équipe de France.

Activations communes à venir

Cette annonce intervient quelques mois avant la Coupe du monde organisée aux États-Unis, dans un contexte de montée en puissance des activations commerciales autour des Bleus. Selon la FFF, ce partenariat repose sur des valeurs communes « d’excellence », de « performance » et de « fiabilité ».

« S’associer à l’équipe de France, symbole de réussite et de rigueur, renforce la visibilité de Sunseeker », déclare Torsten Bollweg, CEO de Sunseeker EMEA.

De son côté, Philippe Diallo, président de la FFF, se dit « très heureux d’accueillir Sunseeker Robotics comme fournisseur officiel ».

L’accord prévoit des activations communes, des contenus exclusifs et des prises de parole valorisant l’innovation et l’excellence sportive sur les deux prochaines années.

