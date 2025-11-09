Diffusée depuis 1993, « Tout Le Sport » change de nom et de formule en janvier 2026 pour devenir « Stade 2, la quotidienne », afin de relancer les audiences en baisse sur France 3.

Diffusée sur France 3 depuis 1993, l’émission « Tout Le Sport » traverse une période compliquée en termes d’audience. La direction des sports de France Télévisions a annoncé ce jeudi des changements importants pour la rentrée de janvier 2026, incluant notamment un nouveau nom : « Stade 2, la quotidienne ».

Selon le journal L’Équipe, le programme, diffusé du lundi au samedi à 20h, sera rebaptisé dans le cadre d’une nouvelle formule qui doit être lancée après les fêtes de fin d’année.

Cette refonte s’inscrit dans la stratégie de France Télévisions visant à créer une marque unique autour de Stade 2, plus visible et puissante, en capitalisant sur son historique et sa notoriété. Stade 2 avait déjà été transféré de France 2 à France 3 en 2019.

Des audiences en berne

Le changement intervient alors que les audiences de TLS sont en baisse. Ce mercredi, l’émission a réuni 826 000 téléspectateurs, soit 4,4 % de part d’audience, contre plus d’un million à la même période l’an dernier. Dans le même temps, Le Mag Ligue 1 a enregistré encore moins de succès, avec 625.000 téléspectateurs et 3,2 % de part d’audience.

Du côté de la présentation, Fabien Lévêque devrait rester aux commandes de ce magazine remodelé, assurant ainsi une continuité dans le ton et le traitement journalistique de l’émission.

« Je suis outré et écœuré par la disparition de TLS », a regretté Henri Sannier, ancien présentateur de l’émission, auprès de L’Équipe. Avant de poursuivre :

« Je me suis battu pendant 20 ans pour défendre un label et un titre acceptés par tout le monde. Je suis monté dix fois à la présidence de France Télévisions pour sauver Tout Le Sport ! Depuis toujours, on cherche à la faire disparaître. Les gens qui nous dirigent sont la plupart du temps des Parisiens et ne connaissent pas l’impact de l’émission dans la France profonde. »

« Écoeuré par la disparition de Tout Le Sport » Henri Sannier, l’ancien présentateur de « TLS », a appris la disparition de la marque de l’émission de France 3, au profit d’une nouvelle formule baptisée « Stade 2, la quotidienne ». De quoi l’inquiéter. https://t.co/5xXVVca8Nh — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) November 7, 2025

À lire aussi : Les 24 Heures du Mans et L’Équipe poursuivent leur partenariat