En 2026, l’Open d’Australie lancera le « Million Dollar 1 Point Slam », un tournoi inédit où amateurs et pros s’affrontent sur un seul point, avec un million de dollars australiens à la clé. Rien que ça.

Le Grand chelem australien, premier grand événement de la saison tennistique, continue de repousser les limites du divertissement sportif. En 2026, l’Open d’Australie lancera une toute nouvelle compétition durant sa semaine de qualifications : le Million Dollar 1 Point Slam, un tournoi éclair où des joueurs amateurs pourront défier des stars du circuit pour tenter de remporter un million de dollars australiens (environ 600 000 euros). Le concept est aussi simple qu’innovant : chaque match se joue sur un seul point. Un format ultra-rapide, pensé pour captiver un public toujours plus friand de contenu instantané.

Inspiré d’une exhibition organisée en 2025 – où des spectateurs avaient pu disputer un point contre des professionnels -, ce format devient cette fois une véritable épreuve. Dix amateurs sélectionnés à travers toute l’Australie affronteront vingt-deux joueurs professionnels. Le gagnant de ce tournoi inédit repartira avec le chèque d’un million, qu’il soit amateur ou pro. Et comme pour souligner le côté ludique de l’événement, chaque confrontation débutera par un « pierre, feuille, ciseaux » pour déterminer qui sert.

1 shot. 1 opportunity. $1 million on the line. Million Dollar 1 Point Slam, coming to AO26 https://t.co/17A8JQZ2Bj pic.twitter.com/EYO3rN5geS — #AusOpen (@AustralianOpen) October 7, 2025

Carlos Alcaraz en tête d’affiche

Premier nom confirmé : Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial. Une annonce forte, destinée à donner immédiatement de la crédibilité sportive et médiatique à ce nouveau format. « Je peux révéler aujourd’hui que le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera la tête d’affiche de l’équipe de joueurs professionnels du point à un million », a déclaré Craig Tiley, directeur du tournoi.

D’autres joueurs devraient être annoncés dans les semaines à venir. La finale de ce tournoi aura lieu dans le cadre prestigieux de la Rod Laver Arena, ce qui renforcera encore sa portée événementielle.

Une stratégie claire : capitaliser sur la « présemaine »

Derrière l’aspect spectaculaire se cache une stratégie marketing bien ficelée. Depuis plusieurs années, les tournois du Grand Chelem cherchent à rentabiliser la semaine de qualifications, historiquement moins attractive. Roland-Garros a déjà relevé ce défi avec des records d’affluence, tandis que l’US Open a lancé en 2025 un tournoi de double mixte à format réduit avec un million de dollars à se partager pour les vainqueurs. L’Open d’Australie s’inscrit donc dans cette dynamique, en étendant la durée de son événement sur trois semaines et en proposant une expérience spectateur encore plus riche.

Craig Tiley :

« L’Open d’Australie 2025 a établi une nouvelle référence, et en 2026, nous plaçons la barre encore plus haut. Cette dynamique pose un nouveau défi : comment offrir à encore plus de spectateurs une expérience Open d’Australie spectaculaire ? »

En alliant accessibilité, spectacle et enjeu financier fort, le tournoi innove non seulement sportivement, mais renforce aussi son positionnement de leader en matière d’entertainment sportif. Le tennis se réinvente, et Melbourne entend bien rester à l’avant-garde.

