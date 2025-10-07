Le Stade Toulousain dévoile son nouveau partenariat avec Turkish Airlines, qui devient fournisseur officiel du club pour la saison 2025-2026.

Avec cette collaboration, le Stade Toulousain s’associe à l’une des plus grandes compagnies aériennes mondiales. Fondée le 20 mai 1933, Turkish Airlines fête cette année son 92ème anniversaire. Forte de cinq avions et moins de 30 employés à ses débuts, la compagnie est aujourd’hui celle qui dessert le plus grand nombre de pays dans le monde.

Ce partenariat illustre la volonté du géant du Top 14 de continuer à tisser des liens forts avec des acteurs internationaux de premier plan, dans le but d’accompagner son développement et d’enrichir l’expérience de ses supporters.